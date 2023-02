Incidentul șocant s-ar fi petrecut săptămâna trecută la liceul „Mihai Viteazul” din Băileşti. Tatăl elevei spune că fiica sa este profund marcată de agresiune şi că a ajuns să viseze noaptea că este strânsă de gât de învăţător. În plus, fetei îi este acum teamă să meargă la școală.

Din declaraţiile părintelui reiese că dascălul a acţionat în acest fel pentru că o elevă din clasa sa ar fi fost împinsă pe hol.

”A tras-o şi i-a zis: mergi cu mine! Şi a şi jignit-o verbal, aşa am înţeles. Au văzut scena 20-30 de copii. Apoi, i-a dat drumul că i-a zis că o doare foarte rău, că a strâns-o de umăr, a luat-o de ureche, a tras-o până a dus-o în clasă, cred că vreo 10-15 metri. A pus-o în colţ, exact după uşă, la 90 de grade. Mai erau 10-15 elevi ai dânsului în clasă care mi-au confirmat că domnul învăţător mi-a pus copilul în colţ, că ar fi strâns-o de sub bărbie şi a ridicat-o în sus. Nu ştiu cât de sus. I-au rămas urme sub bărbie. După aceea, vă daţi seama, copilul plângea, tremura. Colegii copilului meu s-au dus la doamna învăţătoare să-i spună ce s-a întâmplat”, a povestit tatăl fetiţei, potrivit gds.ro.

Părintele elevei spune că a fost la şcoală să afle ce s-a întâmplat cu exactitate şi se declară nemulţumit de modul în care a fost tratat cazul la nivelul şcolii.

„ Am cerut să vedem şi camerele, că de aia sunt camere şi s-au cheltuit banii cu ele. Doamna director nici măcar nu m-a băgat în seamă. Stătea la birou, se uita în laptop. Mi-a zis ” am treabă că trebuie să merg la primărie”. Păi, doamna directoare este mai importantă mergerea dumneavoastră la primărie, decât copilul meu că a fost bătut? A stat vreo jumătate de oră şi nu a chemat învăţătorul şi în ultimă instanţă, în care am intrat, am ieşit, şi i-am zis: doamna director, am fost destul de calm o jumătate de oră, ori îl chemaţi dumneavoastră, ori urc eu! Cer doar ca să-şi spună cuvântul”, a povestit părintele.

Învăţătoarea fetei de 9 ani spune că nu a văzut scenele de violenţă şi că a găsit eleva în clasă, plângând foarte rău, şi a confirmat că fata a vomitat.

Polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Băileşti au fost sesizați că eleva a fost agresată fizic la școală.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.