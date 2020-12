Edward Snowden a devenit părinte. Avertizorul de integritate are un băiețel

Soţia lui, Lindsay Mills, a publicat o fotografie cu ei doi sărutând şi ţinând în braţe un bebeluş-băieţel înfăşurat într-o pijama cu motive de Crăciun, dar a cărui faţă este ascunsă de un mare emoji zâmbitor.



"'Merry Christmas Baby", a scris ea vineri pe Twitter lângă fotografie, la care Snowden a adăugat: "Cel mai mare cadou este iubirea pe care o împărtăşim".



Avocatul lui Snowden a declarat sâmbătă pentru agenţia de presă Interfax că mama şi băieţelul sunt amândoi bine şi sănătoşi. Conform Agerpres, Rusia le-a oferit azil lui Edward Snowden şi soţiei sale. Copilul lor a obţinut automat cetăţenia rusă

You made me believe in happy endings. I love you, darlin. https://t.co/cCgT0rr37e