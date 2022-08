Nemulțumiți de salarii, primarii s-au dus la Guvern să ceară mai mulți bani. Ca să justifice nevoia unei majorări salariale, edilii și-au comparat veniturile cu cele ale unui muncitor necalificat.

"Raman 3215 lei venit net a lui Dorel. In aceasta primarie este platit viceprimarul cu indemnizatie de 3650 lei. Potrivit legii nimeni din primarie nu poate avea salariu mai mare decat viceprimarul", a explicat Dan Cârlan, secretar general la Primria Tarcău, Neamț.

Mai mult, edilii spun că nu mai au bani nici măcar să plătească salariile din prezent.

Reporter: Aveti bani pt plata salariilor pana la finalul anului?

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România: Nu, in octombrie se va face inventarul acestor nevoi

Iar salariile nu reprezintă singura „îngrijorare” ale primarilor. Vor ca Guvernul să nu mai amâne legea care le oferă pensii speciale.

"Avem primari care nu se pot interna intr-un centru de batrani ca nu are cu ce sa cotrizeze, ca are 20 mil pensie. Ciolacu a zis că nu dă bine la public, am zis că o să faceți gălăgie o lună și apoi tăceți", a declarat Dorinel Soare, primar Niculești.

Edilii i-au cerut premierului și bani pentru facturile la energie și pentru burse școlare.

"Atragem atentia ca va fi o iarna grea si primarii vor avea nevoie de sustinere", a mai explicat și Adrian Teban, primar din Cugir.

Potrivit edililor, premierul Nicolae Ciucă le-ar fi promis că analizează cerințele și va veni cu soluții. Cu toate că la rectificarea bugetară de luna aceasta primăriile au primit două miliarde de lei. Pe lângă bani, edilii au cerut amânarea creșterii impozitelor pentru locuințe, ca să aibă timp să pregătească implementarea legii.