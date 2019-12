E sărbătoare mare miercuri! Ce nu ai voie să faci pe 4 decembrie?

Sărbătoare 4 decembrie 2019. Varvara a vietuit in timpul imparatului Maximian in localitatea Heliopolis. Aceasta era fiica lui Dioscur, un pagan care o tinea inchisa intr-un turn inalt deoarece aceasta era de o frumusete aparte. Dioscur era de parere ca poporul nu era indeajuns de vrednic pentru a vedea frumusetea fiicei sale Varvara creadea in Mantuitor si nici nu a avut vreo clipa intentia de a-si ascunde credinta de tatal acesteia.

In turnul in care Varvara era le vesteste pazitoarelor sale adevarul despre idoli: “Zeii pe care tatal meu ii cinsteste sunt facuti de maini omenesti. Cei din aur si din argint au fost facuti de argintar iar cei din piatra au fost facuti de pietrar, iar cei din lemn au fost facuti de teslar. Astfel, cum au putut zidi acei zei aceasta luminata inaltime cereasca si o frumusete ca aceasta pamanteasca, neputand ei singuri nici umbla cu picioarele, nici cu mainile?”.

Sărbătoare 4 decembrie 2019. Se facu odata ca intr-o zi pe cand tatal ei zidea o baie si voia sa fie facute doua ferestre, Varvara voi sa se faca trei. Chestionata fiind mucenita pentru motivul care a poruncit acest lucru, aceasta ii raspunde tatalui sau ca toate acestea sunt in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh.

Tatal sau, cand auzi aceste cuvinte se repezi asupra fiicei sale cu sabia in mana incercand sa o omoare. Totusi, sfanta reusi sa fuga si sa se ascunda intr-o stanca ce se deschisese ca prin minune. Iar astfel reusi sa mearga in munti. Tatal acesteia o cauta si o gasi. Mai apoi, paganul o ia de cosite si o da conducatorului acelei tari.

Sărbătoare 4 decembrie 2019. Inaintea conducatorului, Sfanta Mare Mucenita Varvara isi marturiseste credinta in Iisus Hristos, batjocorind idolii. Pentru toate acestea ea este chinuita in fel si chip iar intr-un final este ucisa prin sabie chiar de tatal sau. Se spune ca dupa ce a ucis-o, tatal sau a fost lovit de trasnet cand cobora muntele si muri pe loc.

Sursa: calendarulortodox.ro