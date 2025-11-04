„Am fost duminică și am dat ocol la parc. Și era unul fără o mână, care pescuia. Fuge după mine și-mi spune: ‘Eu sunt fără o mână, dar am un vecin fără ambele picioare.

Și avea ajutorul ăla social sau ce Dumnezeu. Avea 500 de euro cum ar fi Și acum i-a venit 200 de euro, 10 milioane.

Iar medicamentele îl costă 3.000 de lei pe lună. Cu ce să trăiască săracul? Eu măcar muncesc cu mâna ăstălaltă, cu stânga.

Și a doua chestie: natalitatea noastră este cea mai scăzută din toată omenirea, nu doar din Europa.

Păi iei și de la mame, de la femeile gravide? În loc să le dai bani, cine face trei copii să le dai 100-200 de milioane să dai

Tai de la ONG-uri, tai de la întreprinderile de stat. Cum să dai salariu 11.000 de euro unui director de la o întreprindere de stat falimentară? Păi suntem nebuni cu toții?”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.