Actualul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a solicitat spitalelor sa continue sa transmita date din urma, desi termenul de 30 de zile acordat initial pentru a corecta deficientele de raportare anterioare a expirat.

Raportul privind decesele provocate de COVID-19 prezentat de Ministerul Sanatatii in 14 mai a relevat ca, in 2020, in platforma Corona forms au fost raportate 16.120 de decese de COVID-19, iar in platforma alerte.ms.ro, 18.948, diferenta fiind 2.828. In total, pana la data de 31 martie 2021, s-au inregistrat 23.931 decese in Corona forms si 31.132 de decese in alerte.ms.ro, diferenta fiind de 7.201.

Incepand din 28 mai, de cand Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita separat decesele la zi si pe cele din perioade anterioare, au fost raportate 494 de decese la zi si 3.236 de decese din urma, inclusiv doua din iunie, raportate in alte zile decat cele in care s-au produs, scrie ziare.com. Din aceste 3.236 de decese din perioada anterioara, 1.852 sunt din 2020, iar 1.384 din perioada ianuarie - iunie 2021.

Pentru a putea compara cifrele, avand in vedere ca documentul MS se bazeaza pe date din perioada aprilie 2020 - martie 2021, din totalul 3.236 de decese anuntate pana in prezent ca fiind din perioade anterioare, trebuie scazute cele pentru aprilie, mai si iunie 2021.

Din aprilie 2021 sunt 296 de cazuri, din mai 2021 sunt 59, iar din iunie sunt 2, toate raportate la alta data decat cea a inregistrarii, in total fiind 357 de decese.

Daca acestea sunt scazute din cele 3.236 de decese din perioada anterioara, rezulta ca, de fapt, din perioada aprilie 2020 - martie 2021 au fost raportate 2.879 de decese, mai putin de jumatate din diferenta de 7.201 mentionata de raportul MS.

Cele mai multe decese din perioada anterioara au fost consemnate in 29 iunie, cand numarul acestora a fost 288 - 3 produse in luna iulie 2020, 4 in august 2020, 9 in luna septembrie, 35 in luna octombrie, 77 in noiembrie 2020, 48 in decembrie 2020, 29 in ianuarie 2021, 28 in februarie 2021, 32 in martie 2021, 19 in aprilie 2021 si 4 in luna mai 2021, in judetele Alba, Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Prahova, Salaj si Satu Mare.

Si in 26 iunie a fost inregistrat un numar mare de decese peste cele la zi, respectiv 260, din care 2 produse in luna iulie 2020, 4 in august 2020, 3 in septembrie 2020, 33 in octombrie 2020, 51 in noiembrie 2020, 45 in decembrie 2020, 27 in ianuarie 2021, 17 in februarie 2021, 63 in martie 2021, 9 in aprilie 2021, 5 in mai 2021 si 1 in iunie 2021 in judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Dolj, Galati, Harghita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Prahova si Municipiul Bucuresti.

O alta zi cu un nivel ridicat al deceselor provocate de COVID-19 din lunile precedente a fost 8 iunie, cand au fost anuntate 256 de decese - 2 produse in iunie 2020, 3 in august 2020, 1 in septembrie 2020, 24 in octombrie 2020, 68 in noiembrie 2020, 38 in decembrie 2020, 33 in ianuarie 2021, 28 in februarie 2021, 39 in martie 2021 si 20 in aprilie 2021, in judetele Arad, Arges, Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.