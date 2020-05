DR. Adrian Marinescu: ”Datele personale nu pot fi identificate atunci când ni se măsoară temperatura”

”Ce se foloseste la nivel de supermarket sau în loc publice nu inregistreaza niciun fel de date, nu stocheaza niciun fel datele; e vorba strict de masurarea temperaturii si atat. Este o masură bună, asta ar trebui sa se faca in marile capitale, in marile orase, mai ales în București trebuie sa stim gradul de imunizare al populatiei.

Sunt doua proiecte: unul se refera la testele PCR, la testele genetice si celalat la testarea serologica. În final, datele vor da niste concluzii care vor ajuta in plan practic. Acel grad de imunizare va spune prin informatiile pe care le va da ce e de facut in continuare, ce procent de populatie s-a imunizat, ce riscuri exista si ce se poate face in continuare”, a spus medicul Adrian Marinescu.

Întrebat câți pacienți au fost tratați cu plasmă la Institutul Matei Balș, doctorul a răspuns: ”Până acum, 5 pacienti. Trebuie sa existe donatori”.