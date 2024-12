Cum intenționați să opriți interzicerea TikTok luna viitoare?



"Vom arunca o privire asupra TikTok. Știți, eu am un loc special în inima mea pentru TikTok, pentru că am câștigat voturile tinerilor la 34 de puncte. Și sunt unii care spun că TikTok are o legătură cu asta. Acum, Joe Rogan a făcut-o, dar și unii dintre oamenii care au fost recomandați de fiul meu Arron. El i-a cunoscut, eu am întrebat ”Cine este ăsta?”, Iar el îmi răspundea „glumești, nu pot să cred că nu știi”. Și am făcut acele interviuri și a fost de fapt, cumva drăguț. Vrei să știi adevărul? L-am făcut și asta a avut un impact, dar TikTok a avut un impact, așa că o să aruncăm o privire," a declarat pre;edintele Donald Trump.