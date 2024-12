Moderator: Ce credeti ca face Iohannis in acest moment, doreste sa ramana presedinte pe viata?

Georgescu: Cum arata lucrurile, cam spre asta se indreapta. Am inteles ca va pleca pe 18 decembrie, asa a plecat si Ceausescu inainte de 89.

Moderator: Cine credeti ca are interes direct sa nu fiti presedintele Romaniei?

Georgescu: Evident, nu doar sistemul din tara, si cel din afara, ma refer la cel oligarhic pentru ca proiectul meu se numeste pace, ori pacea nu se doreste. Am spus si o sa mai revin, cu siguranta si la postul Realitatea PLUS cand voi fi joi la ora 21.00, in spatele fiecarui razboi este sistemul financiar bancar, sunt bancherii. Din cauza aceasta, proiectul pacea nu este dorit.

Moderator: Are legatura cu o intrebare care se repeta. Crezi ca Soros se joaca cu democratia din Romania si ce interese are?

Georgescu: Am auzit de multe ori asta si am spus o cu anumite ocazii. Soros a fost in Romania in primele zile in primele zile dupa decembrie 89 dar este mai mult decat atat. Sistemul oligarhic depaseste cu mult ceea ce Soros, de fapt, a manipulat si a dus practic cangrena in societatea romaneascca.

Moderator: Este adevarat ca vom intra in razboi?

Georgescu: Cu mine nu se va intampal asa ceva. Doresc sa stiti toti, niciodata nu se va misca niciun fir de par de pe capul niciunui roman.

Moderator: De ce toate partidele cauta un cadidat unic si toti s-au unit impotriva dvs?

Georgescu: Pentru ca sunt speriati cum pot invinge poporul roman si nu au solutii si nici nu vor avea.

Moderator: Daca ajungeti presedinte, aveti un program pentru tinerii cu idei de afaceri in tara care nu au fonduri?

Georgescu: Bineinteles, se spune ca ce faci prima data. Toate trebuie in acelasi timp si important este cui predam stafeta, iar tinerii trebuie sa ocupe primul loc in societate. Orice trebuie facut pentru ca ei sa si desfasoare creativitatea. Orice fel de facilitati fiscale si ajutor nu este nimic mai prejos decat viitorul lor.

Moderator: Ce veti face sa ajutati oamenii plecati din tara?

Georgescu: Cel mai important lcuru pentru cei plecati este sa vada in Romania suflet deschis, sa vada stabilitate economica, sa vada predictibilitate si atunci, cand vor vrea sa se intoarca, prin facilitati si prin scutiri de taxe si impozite pentru un an sau trei ani pentru ca ei sa se poata restabili, reinradacina nu doar cu sufletul, ci din toate punctele de vedere in tara care le apartine.

Moderator: Cand vom avea un raspuns de la Inalta Curte ce se intampla cu alegerile,se amana prea mult?

Georgescu: Avem joi la ora 11 la Curtea de Apel Bucuresti avem infatisare. Voi fi prezent cu avocatii si speram la o victorie pentru poporul roman.

Moderator: Ati luat legatura cu Trump direct / indirect?

Georgescu: Sunt in permanenta legatura cu administratia Trump si desigur ca noi contam pe sprijinul lor cum si ei conteaza pe sprijinul nostru.