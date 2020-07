Donald Trump ar putea interzice aplicația chineză TikTok

"Este un lucru pe care îl analizăm", a spus Trump într-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren. Liderul de la Casa Albă nu a făcut multe precizări, însă a subliniat că ,,este o piață enormă" și că ,,sunt analizate numeroase optiuni".

În schimb, Trump a reamintit despre rolul Chinei în pandemie. ,,Este o rușine ce au făcut țării noastre și întregii lumi", a transmis liderul de la Casa Albă.

Despre posibilitatea de a interzice mai multe aplicaţii chineze a vorbit anterior și şeful diplomaţiei SUA, Mike Pompeo, care a precizat că decizia ar putea fi luată în urma unor suspiciuni de spionaj.

TikTok este o aplicaţie populară în rândul tinerilor datorită video-urilor sale bazate pe umor, dans şi muzică și aparţine grupului chinez ByteDance. În prezent, are aproape un miliard de utilizatori în întreaga lume. Platforma a fost deseori nevoită să nege că ar avea legături cu China. ,,TikTok este condusă de un director american, având sute de angajaţi aici în SUA.Nu am furnizat niciodată date despre utilizatori guvernului chinez şi nu am face asta nici dacă ni s-ar cere", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, citat de Agerpres.

Anunțul lui Trump vine la o zi după ce SUA s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății. Liderul de la Casa Albă a reproșat OMS, printe altele, că a promovat ,,dezinformarea” Chinei în privința pandemiei de Covid-19.