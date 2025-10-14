Vestea morți lui D’Angelo pe numele său real Michael Eugene Archer, a fost făcută, marți, de familia artistului care a precizat că lasă în urmă o „moștenire de muzică extraordinar de emoționantă” și a rugat fanii să celebreze „darul cântecului pe care l-a lăsat lumii”.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață... După o luptă îndelungată și curajoasă cu cancerul, suntem îndurerați să anunțăm că Michael D’Angelo Archer, cunoscut fanilor săi din întreaga lume ca D’Angelo, a fost chemat acasă, părăsind această viață astăzi, 14 octombrie 2025. Suntem întristați că el poate lăsa doar amintiri dragi familiei sale, dar suntem etern recunoscători pentru moștenirea muzicii extraordinar de emoționante pe care o lasă în urmă. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil, dar vă invităm pe toți să vă alăturați nouă în acest doliu pentru moartea sa, celebrând în același timp darul cântecelor pe care el le-a lăsat lumii”, se arată în comunicatul familiei.

D’Angelo a fost unul dintre cei mai apreciați artiști din ultimii 30 de ani. Acesta și-a început cariera ca și compozitor pentru alți artiști, dar s-a impus rapid ca vedetă solo, unde a debutat în cu debutul său din 1995, Brown Sugar.

De-a lungul timpului, artistul s-a remarcat prin numeroase distincții muzicale, printre care și patru premii Grammy, din 14 nominalizări.

Trei albume ale lui D’Angelo — Brown Sugar, Voodoo și Black Messiah — au fost extrem de apreciate și toate au intrat în Top 10 al clasamentului Billboard 200.

În ciuda succesului său, D'Angelo a avut deseori probleme cu casa de discuri cu care lucra, dar și cu consumul de cocaină și alcool.

La începutul anului 2005, a fost acuzat de posesie ilegală de droguri, iar la scurt timp a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru posesie de cocaină. Ulterior, artistul a fost rănit grav într-un accident de mașină, iar presa americană scria în acel moment ca a fost la un pas să își piardă viața.