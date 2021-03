Fostul edil si ambasador era internat de mai multe zile in urma infectarii cu Covid 19, avand si alte afectiuni, potrivit Ziarul de Iasi.

Constantin Simirad a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi in cursul zilei de duminica, 21 martie. Starea fostului primar al Iasiului s-a inrautatit progresiv, pe fondul mai multor afectiuni de care suferea. Simirad a decedat luni, 29 martie, la varsta de 79 de ani.

Constantin Simirad a intrat in politica in anul 1991, inscriindu-se in Partidul Aliantei Civice (PAC). In anul 1992 a fost ales ca primar al municipiului Iasi. A ocupat aceasta functie pana in 2003, atunci cand a plecat ambasador in Cuba. In urma alegerilor locale din 1 iunie 2008, Constantin Simirad a fost ales in functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, obtinand 36,50% din totalul voturilor valid exprimate. A fost ultima functie politica in care a fost ales.

A fost exclus din PSD in septembrie 2009, dupa ce a declarat ca-l va sustine in campania pentru alegerile prezidentiale pe presedintele Traian Basescu si s-a alaturat lui Gheorghe Flutur, lider PDL, pentru a se ocupa de campania electorala din Moldova.