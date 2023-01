Potrivit Fox 13, Boo, al cărui nume de naştere a fost Lola Mitchell, a fost găsită decedată în jurul orei 16.00, duminică după amiază. Cauza morţii ei nu a fost dezvăluită.

Ea a fost un produs al şcolii de hip-hop Dirty South din anii 1990. Şi-a început cariera cu Three 6 Mafia, fondată de DJ Paul, Juicy J şi Lord Infamous, cu care a înregistrat câteva albume de studio până la plecarea ei în 2002. Dar a avut şi o proeminentă carieră solo cu "Enquiring Minds" din 1998 şi single-ul "Where Dem Dollas At". Boo a colaborat la mai multe piese cu Eminem, Gucci Mane, Run the Jewels, OutKast, Lil Wayne, Blood Orange, Latto şi alţii.

Muzicieni printre care Missy Elliott, Questlove, GloRilla, Ty Dolla $ign, Flo Milli şi Clipping I-au adus un omagiu lui Gangsta Boo. "Încă nu am cuvintele", a scris rapperul Run the Jewels El-P pe Instagram. "Ştiu că am pierdut o parte din familia noastră astăzi. te iubim, Lola. Mulţumesc prietenă! Sora noastră pentru totdeauna".

Artista plănuia să lanseze un nou proiect în 2023, a spus ea pentru Billboard în decembrie.