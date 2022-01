Yvette Mimieux a murit la vârsta de 80 de ani, „liniștit”, în somn, din cauze naturale, a anunțat impresarul său, scrie DailyMail.

Actrița a jucat în roluri principale în multe filme de succes de la Hollywood timp de peste trei decenii. „Frumoasa blondă” a jucat în majoritatea filmelor în anii 1960, dar a apărut și în filmul SF „The Black Hole”, din 1979. Primul rol de succes a fost Weena din filmul SF „The Time Machine” (1960). În clasicul „Light in the Piazza” (1962), care a devenit ulterior musical, Mimieux a jucat-o pe Clara, care suferea de un handicap mintal di ncauza unui accident din copilărie.

Yvette Mimieux a jucat în filme precum „Where the Boys Are”, „The Time Machine”, „Light in the Piazza”, „Toys in the Attic”, „Dark of the Sun” și „The Picasso Summer”.

A fost căsătorită timp de 13 ani, până în 1985, cu un regizor de la Hollywood - Stanley Donen, cel care a realizat filmul de succes „Singin` In The Rain”, cu Gene Kelly.