Doi frați ai lui Emi Pian și un prieten, suspecți de tentativă de omor în dosarul uciderii liderului clanului Duduianu

Nu trece o zi fara o noua rundă de audieri în cazul morţii interlopului din Capitală. În timp ce anchetatorii puneau întrebări și cereau explicații, încă de la prima oră a dimineții mascații au descins la mai multe adrese din București, dar și la vila din Rahova a liderului clanului Duduianu, omorât după un scandal cu rivali din clanul Rinu, în urmă cu nouă zile.

Criminalistii si lucratorii de la Trupele speciale au descins dis de dimineață la locuinta clanului din Capitala. Acestia cautau armele folosite in noapte in care interlopul a fost ucis.

Oamenii legii au ridicat de la casa familiei Duduianu șapte cutii cu diverse obiecte şi documente.

In plus, cei doi frați ai interlopului ucis au fost săltați, în urma perchezițiilor făcute de procurori. Fără să vorbească în fața camerelor de filmat, au fost duși direct la audieri. Un alt prieten al acestora este și el acuzat tot de tentativă de omor. Informatia a fost ulterior confirmata in cazul lui Ciprian, unul dintre fratii lui Emi Pian, chiar de catre avocata acestuia.

Cercetările se fac acum de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei.