VIDEO/ Discuții de ULTIMĂ ORĂ Iohannis-Orban pentru crearea unei noi majorități parlamentare

Doua zile a durat prima rundă de negocieri dintre PNL, USR-PLUS și UDMR. Nu au ajuns la un compromis nici după ce au discutat cu președintele Klaus Iohannis. Liberalii nu vor să renunțe la niciuna dintre funcțiile pe care și le doresc. Și promit că nu vor negocia cu PSD formarea viitorului Guvern.

"Propunerea noastra este Florin Citu. Cealalta componenta a mandatului este ca presedintia Camarei Deputatilor sa fie detinuta de presedintele PNL. Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD, partid care a tinut pe loc Romania, a facut cu totul altceva decat a promis romanilor", a afirmat Orban, la finalul consultarilor de ieri, de la Cotroceni.

Cei de la USR-PLUS nu au încredere că liberalii se vor ține de cuvânt întru totul. Și cer garanții că nici în Parlament PNL nu va bate palma cu PSD.

"Nu vrem nicio formula in care PSD sa fie implicat formal, fie pe fata sau pe sub masa, nici in guvern, nici parlament", a afirmat Dacian Ciolos.

Mărul discordiei rămâne însă șefia Camerei Deputaților. Și asta pentru că nici Orban, nici Barna nu sunt siguri că vor mai fi președinți ai propriilor partide dacă nu vor obține șefia Camerei. Tocmai de aceea, și USR și PNL sunt deschise la negocieri.

"Ciolos a fost si este propunerea USR-PLUS pt functia de premier, daca PNL va opta pentru presedintia Camerei Depitatilor. O echipa Dacian Ciolos premier, Orban presedintele Camerei poate sa fie o solutie buna pentru Romania. Nu ne punem problema acum in ce conditii renuntam", a afirmat Dan Barna.

"Solutia nu e echilibrata cand totul se duce intr-o parte si ceilalti iau restul. Nu ne punem problema la anticipate. Ar fi o catastrofa pentru Romania si o iresponsabilitate", a mai spus Ciolos.

De cealaltă parte, UDMR susține varianata în care PNL dă viitorul premier. Liderii UDMR ar vrea însă și ei o funcție importantă: s-ar mulțumi cu șefia Senatului.