"Razboiul se tot apropie de granite. Ucraina transmite in forumuri oficiale ca a luat decizia in Consiliul Suprem de Aparare a tarii de a interveni oricand in Transnistria pentru, chipurile, a pacifica Transnistria. Cu alte cuvinte pentru a extinde razboiul si pentru a-i implica si pe altii in razboi.

Cerem puterii de la Bucuresti, guvernarii PSD, PNL, UDMR sa nu implice Romania in razboi. Il indemnam pe presedintele Klaus Iohannis care este din nou absent intr-un momment atat de important sa inceteze propaganda pro razboi si sa ceara partenerilor din NATO si UE inceperea imediata de negocieri pentru pace.

Romania nu trebuie sub niciun motiv si cu niciun pret sa intre in razboi, romanii trebuie sa fie siguri ca nu vor fi trimisi pe front sa moara intr-un razboi care nu e al lor."