„Sunt zeci de mii de maseje primite la partidul pe care îl conduc, SOS România, de susținere a noastră împotriva acestui atac al UDMR. Nici măcar nu este partid, ci asociație culturală. Deci, ei nu pot participa la alegeri și nu au voie să facă parte din Parlament. Acest derapaj vine după ce în urmă cu o săptămână premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost la un meci de fotbal cu un fulat pe care era inscripționată harta „Ungariei Mari”. Și atunci, singurul partid și singurul parlamentar care au luat atitudine am fost noi.

Drept urmare, i-am trimis o pereche de opinci, domnului Viktor Orban, să-i amintească de 4 august 1919, atunci când România a eliberat Budapesta și a pus o pereche de opinci pe Parlamentul maghiar. UDMR nu este reprezentativ pentru etnicii maghiari. Acolo unde sunt primari maghiari, de fiecare 1 decembrie se arborează un setag negru, adică doliul.

Pe buletinul lor cetățenie română. De exemplu, toata partea paternă a familia este din Skopje, de la granita dintre Macedonia și Albania. Dar să afirmi că Ardealul este al ungurilor, ei care au venit din Asia și s-au așezat aici, mie mi se pare un act de înaltă trădare. Sunt cetățeni români care au depus plângere penală împotriva lui Csoma Botond. A avut mai multe fraze care au adus atingere României. Aceea de la început - că Ardealul aparține și ungurilor, secuilor și evreilor, nu doar românilor. A mai spus că, odată cu Marea Unire de la 1918, maghiarii au simțit o nesiguranță. Este un atentat la unitatea națională. Maghiarii și românii de acolo se înțeleg foarte bine, dar factorii politici folosesc acest lucru pentru a atrage capital.

Circulă o hartă, editată cu bani de la buget, unde sunt inserate localitățile din așa zisul ținut secuiesc. Cred că minoritatea maghiară are drepturi cât nu există la minoritățile din nicio altă țară. Românii din Ungaria nu au niciun drept. Nu se poate să fie arborat steagul secuiesc pe primăriile din zona așa numitului ținut secuiesc. Romii reprezintă o minoritate mult mai mare decât maghiarii, dar nu au decât un singur om în parlament. Există o coaliție între PSD, PNL și AUR care sprijină un astfel de limbaj antiromânesc al UDMR”, a declarat senatoarea independentă Diana Șoșoacă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.

Botond, huiduit de Șoșoacă în Parlament

Un deputat UDMR a fost huiduit de senatoarea Diana Șoșoacă în timpul unui discurs în care a afirmat că Ardealul aparține nu doar românilor, ci și ungurilor și altor minorități naționale.

„Diferite comunități ar trebui sa se bucure de dreptul de a avea o abordare și interpretare proprie a unor evenimentelor istorice, fără ca acest fapt să determine idignare. Doamnelor și domnilor, liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc, și acest lucru s-a reflectat și în textul Declarației de la Alba Iulia”. Aceasta este declarația deputatului UDMR Csoma Botond care a încins spiritele în timpul ședinței solemne de Ziua Națională. Imediat, fosta senatoare AUR, Diana Șoșoacă, a lansat un șir de invective din mijlocul sălii de ședințe a Parlamentului.

Acțiuni despre care Botond spune că se aștepta ca senatoarea să începe să „țipe” și că știe că ea are u astfel de comportament.

„Doamna Șoșoacă, în stilul ei bine cunoscut, a început să țipe în sală, mi-a întrerupt discursul, am așteptat puțin, după care am continuat. Nu am înțeles care a fost motivul doamnei, dar știu că are acest stil, așa se comportă de multe ori”, a declarat Csoma Botond.

AUR intervine în scandal

Revoltați de declarația deputatului UDMR, membrii partidului AUR au ales să se retragă din plenul Parlamentului.„A spus că Ardealul este și unguresc și că ar trebui să analizăm altfel istoria. Nu suntem de acord! Reprezentantul UDMR s-a trezit că trebuie să ne dea o lecție de istorie falsă, spunând că am luat Ardealul pe nedrept și că Ardealul ar fi unguresc, nu doar românesc. Așa că, în semn de protest, ca să nu iasă vreun scandal, să nu se continue cu țipete în sală, am părăsit sala pe parcursul discursului celui de la UDMR”, a declarat liderul AUR, George Simion.

Ședința solemnă de Ziua Națională a continuat fără prezența celor de la AUR în sala de plen.

Senatorul UDMR a rămas neclintit în crezurile sale rostite în ședința Parlamentului și consideră că nu a jignit pe nimeni și că a spus o realitate, aceea a Ardealului în care conviețuiesc mai mute etnii.

Deputatul Botond nu regretă cele spuse

„Nu regret deloc, consider că nu am jignit pe nimeni și am spus o realitate. În Ardeal locuiesc mai multe etnii. Nu a fost deloc jignitor, după părerea mea, nu m-am așteptat deloc la o asemenea reacție”, a mai spus deputatul UDMR Csoma Botond.