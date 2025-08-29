Jurnalul său, scris de mână și postat pe YouTube, conținea atât pasaje criptate cu caractere chirilice rusești, cât și cuvinte în engleză. Westman și-a exprimat nemulțumirea față de tranziția sa și față de aspectul fizic, inclusiv legat de părul lung.

Regrete și dorințe legate de identitate

„Păstrez părul lung doar pentru că este practic ultima mea urmă de a fi trans. M-am săturat să fiu trans, îmi doresc să nu mă fi spălat niciodată pe creier", a scris el, potrivit The Post. „Nu pot să mă tund acum, pentru că ar fi o înfrângere jenantă și ar putea fi o schimbare îngrijorătoare de caracter, care m-ar putea face să fiu raportat. Pur și simplu îmi stă mereu în cale. Probabil că o să mă tund în ziua atacului."

Atac armat la o școală catolică din SUA. Trei persoane au murit, 20 sunt rănite

Westman, în vârstă de 23 de ani, a recunoscut că regretă că este trans și și-ar fi dorit să fie fată: „Regret că sunt trans... Mi-aș dori să fiu fată, dar știu că nu pot obține acel corp cu tehnologia pe care o avem astăzi. De asemenea, nu îmi pot permite asta".

Sentimente de ură de sine și obsesii bizare

Atacatorul a mai scris și despre nemulțumirea față de aspectul său fizic. „Îmi place să mă simt sexy și drăguț, dar fața mea nu se potrivește niciodată cu ceea ce simt. Îmi urăsc fața... poate de aceea îmi plac atât de mult furry-urile. Poți să-ți dai un corp și o față noi. Vreau să fiu masca neagră de pe corpul lui Beyonce, lmao!"

Masacrul din Biserica Școlii Catolice Annunciation

Miercuri dimineață, Westman a deschis focul asupra bisericii școlii, în timp ce elevii și părinții participau la slujbă. Atacul a provocat moartea a doi copii și rănirea gravă a altor 17 persoane. După ce a tras cu pușca, carabina și pistolul prin vitraliile bisericii, atacatorul și-a luat viața.

Schimbarea de nume și trecutul familial

Când avea 17 ani, Westman a cerut schimbarea numelui din Robert în Robin, cerere aprobată în ianuarie 2020. Documentele indicau că „se identifică ca femeie și dorește ca numele său să reflecte această identificare”.

Mama atacatorului, Mary Grace Westman, a fost secretară la școala catolică implicată în atac timp de cinci ani, până în 2021, anul pensionării sale.

Autoritățile au confirmat că Westman a cumpărat armele utilizate legal înainte de atac.

