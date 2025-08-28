Atacatorul, identificat drept Robin Westman, în vârstă de 23 de ani, a murit la fața locului după ce și-a tras un glonț în cap. Autoritățile nu au oferit încă o explicație oficială pentru gestul său. CNN notează că Westman fusese elev la școala situată în apropierea bisericii, iar mama sa a lucrat anterior acolo.

Martorii: „A fost terifiant”

Printre cei care au supraviețuit atacului se numără și Weston Halsne, un băiat de 10 ani, care a povestit pentru WCCO (CBS) cum un prieten l-a salvat: „Eram lângă fereastra cu vitralii, iar Victor s-a aruncat peste mine ca să mă protejeze, dar a fost împușcat. L-au dus la spital. Mi-a fost foarte frică pentru el, dar acum cred că e bine”. Deși elevii erau pregătiți pentru situații de urgență, nimeni nu se aștepta la un atac chiar în biserică.

Anchetatorii au precizat că Westman a folosit trei arme diferite și a tras zeci de focuri prin ferestrele laterale ale bisericii Buna Vestire, unde funcționează și școala. La fața locului a fost găsită și o bombă fumigenă. Vecinii au declarat inițial că zgomotele păreau lucrări de construcție. „Am zis că nu poate fi vorba de arme, era prea mult zgomot”, a spus Bill Bienemann. PJ Mudd a povestit pentru Wall Street Journal: „Am auzit trei bubuituri și atunci am realizat că e un atac. Am fugit spre biserică și am găsit pe jos trei încărcătoare goale.”

Martorii au descris imagini șocante cu copii plini de sânge ieșind din clădire. Patrick Scallen a relatat pentru BBC cum a ajutat o fetiță rănită la cap: „Mi-a spus: ‘Te rog, ține-mă de mână, nu mă lăsa’. I-am promis că nu o las.” Madee Brandt, o localnică, a spus pentru NBC că, deși s-a bucurat să vadă copii nevătămați, „privirile lor spuneau totul. A fost înfricoșător, altceva decât să vezi pe internet.”

Starea răniților și reacțiile oficiale

Miercuri seara, sute de persoane s-au adunat la o veghe organizată într-o școală din apropiere. Autoritățile au anunțat că toți răniții vor supraviețui, unii fiind deja externați. „Sunt recunoscătoare că ai mei nu au pățit nimic, dar simt o tristețe și o furie imense. E deja prea mult”, a declarat Carla Maldonado, mama a doi elevi, pentru CNN.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a spus că astfel de atacuri „sunt mult prea frecvente, nu doar în Minnesota, ci în întreaga Americă”. Președintele Donald Trump și-a transmis condoleanțele și a anunțat că drapelul SUA va fi coborât în bernă la Casa Albă. Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, a exprimat și el profunda sa tristețe față de tragedie.

Detalii despre atacator

Poliția a precizat că Westman a acționat singur și nu avea antecedente penale semnificative. Ancheta a descoperit un „manifest” pregătit să fie publicat pe YouTube în timpul atacului, dar FBI a intervenit pentru a-l elimina. Documentele arată că în 2020, Westman și-a schimbat legal numele din Robert în Robin, declarând că se identifică ca femeie.

Acest incident a fost al patrulea cu victime din ultimele 24 de ore în Minneapolis. Șeful poliției, Brian O’Hara, a descris nivelul violenței armate drept „profund tulburător”.