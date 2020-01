Descoperire tulburătoare, în camera secretă de sub garaj: "Trebuia să adăpostească ceva sau PE CINEVA"

Brittany şi soţul său au fost treziţi, undeva la începutul anului, de un zgomot înfiorător. Iniţial, le-a fost teamă că un hoţ a intrat în casă. Şi-au făut curaj şi au mers să caute intrusul, însă, după ce au văzut că nu au de ce să-şi facă griji, s-au dus înapoi la culcare. S-au gândit că zgomotul s-o fi auzit la vecini.

A doua zi, când s-au dus în garaj, au avut un şoc!

"În timp ce ridicam uşa de la garaj, mi-am pus piciorul sub ea, dar nu călcam pe nimic. După câteva secunde, mi-am dat seama că în faţa mea era un mare hău. Mi-a luat ceva până să-mi revin din şoc şi să-mi dau seama că podeaua de la garaj se prăbuşise. Atunci am început să ţip!", îşi aduce aminte Brittany.

Soţul său a ajuns imediat acolo, alertat de ţipete. Nu le-a luat mult până şi-au dat seama că sub garajul lor era construită o cameră. Încăperea era plină de jucării. Au fost, însă, câteva obiecte care le-au atras atenţia în mod deosebit. Printre acestea, o geantă de femeie şi multe bigudiuri.

"Casa noastră a fost construită undeva în anii '50. Era gândită ca subsol. Ulterior, în anii '70, deasupra au fost construite camere şi i-a fost dată înfăţişarea unei case. Când am aflat asta, am crezut că era un buncăr şi ne-am bucurat că avem un adăpost sub casă. Însă un arhitect consultat de compania de asigurări ne-a spus că era o simplă încăpere, însă una construită într-un mod nemaiîntâlnit, care ridica multe semne de întrebare. I-a fost imposibil să-şi dea seama cu ce scop fusese făcută", a povestit Brittany.

Şi asta nu era tot! "Să nu vă mire dacă o să găsiţi printre obiecte şi un cadavru", ne-a mai spus bărbatul, care ne-a recomandat să alertăm imediat autorităţile dacă scenariul său se va adeveri.

După câteva zile, a urmat încă un şoc: printre obiecte au găsit un plic sigilat. Când l-au deschis, şi-au dat seama că era gol. Şi totuşi, plicul avea pe el o adresă, cea de acolo, şi un nume: "Melaleuca".

Dorind să dezlege misterul. au decis să-şi împărtăşească povestea pe reţelele de socializare, în speranţa că cineva îşi va aduce aminte cine locuise acolo înaintea lor şi ce secret ascundea încăperea.

"Când eram mic, mama mi-a povestit despre astfel de încăperi care erau construite cu un singur scop: să adăpostească ceva sau PE CINEVA de a cărui existenţă nu trebuia să se ştie. De multe ori, aşa erau ascunse persoanele care aveau tot soiul de malformaţii sau bolnavii psihici. Era singurul mod prin care rudele lor, cel mai probabil, reuşeau să-i ferească de doctorii care i-ar fi închis imediat în cine ştie ce spital. Sper că asta a fost acolo, şi nu cine ştie ce cameră de tortură...", le-a răspuns un internaut.