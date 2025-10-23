Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a transmis, joi, că bebelușul a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.

Potrivit reprezentanților instituției, proprietarul terenului a observat mai multe haine pe câmp şi a tras de ele pentru a le îndepărta, moment în care a văzut un picior de bebeluş şi a anunţat autorităţile.

Oamenii legii sosiți la fața locului au descoperit că trupul copilului era învelit în haine şi pus şi în câteva pungi.

Trupul neînsuflețit al micuțului a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

În acest caz, procurorii urmează să stabilească dacă copilul s-a născut viu sau mort şi să identifice persoana care l-a abandonat pe câmp.