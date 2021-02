Cei 50 de europarlamentari care au semnat scrisoarea adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îi solicită să-l demită pe Josep Borrell, șeful diplomației europene, după vizita din Rusia, dacă acesta nu va demisiona de bunăvoie, potrivit g4media.ro.

Cei nouă europarlamentari români care au semnat scrisoarea sunt Eugen Tomac (PMP), Marian-Jean Marinescu (PNL), Nicolae Ştefănuță (USR), Siegfried Mureşan (PNL), Dragoș Pîslaru (PLUS), Ramona Strugariu (PLUS) și Dragoș Tudorache (PLUS), Gheorghe Falcă (PNL) și Vlad Gheorghe (USR), potrivit aceleiași publicații.

Semnatarii îi cer președintei CE să acționeze „în cazul în care dl Borrell nu demisionează din proprie inițiativă”.

Europarlamentarii își exprimă în scrisoare extrema îngrijorare în legătură cu „evenimentele umilitoare” din timpul vizitei lui Josep Borrell la Moscova care „au adus grave prejudicii reputației Uniunii Europene”.

În textul scrisorii se afirmă că Borrell a acționat din proprie inițiativă atunci când a decis să se ducă la Moscova, fapt care „indică o ignorare totală a crimelor comise de către regimul Putin împotriva oponenților politici (….), Borrell eșuând lamentabil în demersul de a apăra interesele Uniunii Europene”.

În timp ce Borrell se afla la întâlnirea cu Lavrov, Moscova anunţa expulzarea unor diplomaţi polonezi, germani şi suedezi. Rusia i-a acuzat pe diplomaţii respectivi că au participat la mitinguri „ilegale pe 23 ianuarie” în sprijinul lui Navalnîi. Ţările UE au negat ferm orice vină din partea lor.

În cererea europarlamentarilor se susține că „eroare comisă” de Josep Borrell de a se duce la Moscova și „eșecul în apărarea intereselor și valorilor UE” în timpul vizitei „au adus prejudicii grave reputației Uniunii Europene și demnității funcției de Înalt Reprezentat al UE pentru Afaceri Externe și Securitate”.

Primele acțiuni din partea statelor europene după expulzarea diplomaților UE din Rusia au început.

Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, și-a apărat vizita pe care a efectuat-o în Rusia în mijlocul tensiunilor legate de condamnarea lui Alexei Navalnîi și de protestele reprimate cu brutalitate de autoritățile de la Kremlin. Borrell spune că dialogul cu Moscova trebuie să rămână deschis, „mai ales atunci când relațiile sunt departe de a fi satisfăcătoare”.

„Canalele diplomatice trebuie să rămână deschise, nu numai pentru a dezamorsa crizele sau incidentele, dar şi pentru a avea schimburi directe, pentru a transmite mesaje ferme şi sincere, mai ales atunci când relaţiile sunt departe de a fi satisfăcătoare”, a afirmat Josep Borrell într-un comunicat, conform Agerpres.

Josep Borrell a informat că le va prezenta un raport miniştrilor de externe din cele 27 de state membre pe 22 februarie şi că liderii UE vor discuta despre relaţiile tensionate cu Moscova cu prilejul unui summit în martie.

Textul integral al scrisorii adresate președintelui CE, Ursula von der Leyen de cei 50 de europarlamentari, este prezentat mai jos:

„Dear President of the European Commission,

We, the undersigned members of the European Parliament, are extremely concerned about the

humiliating developments during the visit of VPC/HR Josep Borrell Fontelles to Moscow, which have

greatly damaged the European Union’s reputation.

Mr Borrell decided to go to Moscow on his own initiative. This decision indicated disregard for the

crimes committed by the Putin regime against its political opponents, and was not in line with a foreign policy based on values. This was exacerbated by the fact that during his visit Mr Borrell repeatedly failed to defend the European Union’s interests.

Instead of strongly condemning the arrest of Mr Navalny and visiting him in prison, Mr Borrell falsely stated that there was no talk about EU sanctions due to the imprisonment of Mr Navalny. This statement was incorrect, as several Member States, at the highest level, have called for sanctions.

Mr Borrell did not defend the EU’s interests when Russian foreign minister Sergei Lavrov fiercely

criticised the European Union and the United States. Mr Lavrov even said that EU leaders are “deluded” and “culturally arrogant” in accusing Russia of trying to assassinate Mr Navalny. Instead of standing up to Mr Lavrov, Mr Borrell attacked our principal ally, the Unites States, over Cuba.

As a sign of disrespect towards the European Union, Russia decided to time the announcement of its decision to declare three EU diplomats (from Germany, Poland, and Sweden) as persona non grata during a joint press conference between Mr Borrell and Mr Lavrov. When learning about this, Mr Borrell failed to send a resolute signal by ending his visit at that point.

In addition to the aforementioned transgressions, Mr Borrell failed to mention Russia’s ongoing war in east Ukraine, and took the opportunity to endorse Russia’s “Sputnik V” coronavirus vaccine, even

though it has not been approved by the European Medicines Agency.

Mr Borrell’s misjudgement in proactively deciding to visit Moscow, and his failure to stand for the

interests and values of the European Union during his visit, have caused severe damage to the

reputation of the EU and to the dignity of the office of High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. We believe that the President of the European Commission should take action, if Mr Borrell does not resign by his own accord”, se spune în documentul trimis către Ursula von der Leyen, potrivit g4media.ro.