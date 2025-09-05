Președintele SUA, Donald Trump, semnează vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării va fi denumit Departamentul de Război.

Măsura ar readuce un nume pe care instituția l-a avut ultima dată în anii 1940 și, potrivit textului ordinului consultat de BBC, scopul este de a „proiecta forță și determinare”.

Departamentul va folosi inițial noul nume ca „titlu secundar”, în timp ce administrația va solicita aprobarea Congresului pentru a face schimbarea permanentă.

Casa Albă nu a anunțat încă cât va costa rebranduirea, însă presa americană se așteaptă la un preț de ordinul miliardelor de dolari, pentru modificarea a sute de agenții, embleme, adrese de email și uniforme.

Departamentul Apărării (DoD), care coordonează forțele armate americane, este succesorul Departamentului de Război, înființat ca agenție la nivel de cabinet în 1789 și care a existat până în 1947.

Ordinul lui Trump precizează: „Numele «Departamentul de Război» transmite un mesaj mai puternic de pregătire și hotărâre, comparativ cu «Departamentul Apărării», care subliniază doar capacitățile defensive.”

Pete Hegseth va fi secretar al Războiului Documentul mai arată că secretarul Apărării, Pete Hegseth, va fi cunoscut drept secretar al Războiului.

El este instruit să recomande și să includă acțiuni legislative și executive pentru a avansa către redenumirea permanentă a departamentului.

Responsabilitatea de a crea departamente executive revine Congresului SUA. În august, Trump le-a spus reporterilor că este încrezător că va avea sprijinul Congresului, dacă va fi nevoie.

Senatorul democrat Andy Kim din New Jersey a declarat că redenumirea este o idee copilărească, adăugând: „Americanii vor să prevină războaie, nu să le promoveze.” Departamentul de Război a fost înființat de George Washington, dar a fost redenumit după cel de-al Doilea Război Mondial. Trump a adus de mai multe ori în discuție ideea schimbării numelui, argumentând că SUA au o „istorie incredibilă de victorii” în ambele războaie mondiale sub vechiul nume.



