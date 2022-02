Muzicianul american Mark Lanegan, un prieten al lui Kurt Cobain - o legendă a muzicii grunge - şi considerat el însuşi un pionier al acestui subgen muzical care s-a născut la Seattle, a murit marţi, la vârsta de 57 de ani, în locuinţa sa din Irlanda.

"Iubitul nostru prieten Mark Lanegan a decedat în această dimineaţă în reşedinţa lui din Killarney, Irlanda. Un îndrăgit cântăreţ, compozitor şi muzician, el avea 57 de ani şi era căsătorit cu Shelley. Familia cere tuturor respectarea vieţii private în aceste momente”, se scrie în mesajul publicat pe contul său de Twitter, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Unul dintre pionierii stilului grunge în rockul alternativ, un melanj între punk, metal, hardcore, Mark Lanegan s-a născut în 1964 în statul Washington, în apropiere de Seattle, unde s-a născut genul grunge, Lanegan s-a alăturat, ca solist vocal, trupei Screaming Trees în 1984 cu care a scos opt albume de studio până la despărţirea grupului în 2000. Apoi a format The Gutter Twins cu vocalistul Afghan Whigs Greg Dulli şi a înregistrat, de asemenea, câteva albume solo.A devenit apoi membru în trupa Queens of the Stone Age până în 2014. Se poate lăuda cu 15 albume de studio. Pe lângă talentele sale muzicale (chitară, clape), era cunoscut şi pentru vocea lui de bariton. Avea o voce inconfundabilă și distinctă, baritonală, din aceeași „familie” cu marii Leonard Cohen și Tom Waits sau Johnny Cash, din cu totul alt gen muzical - country.

Mark Lanegan a fost prieten cu Kurt Cobain, trupa Nirvana, care s-a sinucis la 27 de ani, în 1994, și cu bucătarul şi scriitorul american Anthony Bourdain, care s-a sinucis şi el prin spânzurare în 2018.

În 2020 a publicat cartea autobiografică - Sing Backwards And Weep - în care vorbeşte și de moartea tragică a unora dintre prietenii săi - Kurt Cobain de la Nirvana şi Layne Staley de la Alice in Chains. Nu a omis să vorbească despre dependenţa sa de alcool şi heroină, dezvăluind amintiri din perioada în care era deja un alcoolic cu multe arestări la activ, în 1985. O a doua carte autobiografică - Devil in a Coma - a fost publicată chiar anul trecut în care a relatat și despre experiența sa COVID-19, din martie 2020. Starea sa a fost gravă atunci, a fost pus în comă indusă, dar a supraviețuit, după mai multe luni în spital. „Cu siguranță a fost în topul celor mai proaste experiențe ale mele. Mă simt incredibil de binecuvântat”, a spus el pentru iNews în decembrie 2021, scrie revista americană de muzică Rolling Stone.

Ultimii 10 ani s-au dovedit a fi prolifici pentru Lanegan, și-a format propria casă de discuri și a scos mai multe albume. În 2018, unul dintre eroii lui Lanegan, Marianne Faithfull, i-a cerut să scrie versurile pentru „They Come at Night”, o melodie pentru albumul Negative Capability, despre atacul din Bataclan, 2016. Ultimul album al lui Lanegan a fost o colaborare „întunecată”, electronic, cu Joe Cardamone de la Icarus Line.