În cartierul Podgoria, din apropierea municipiului Oradea, câmpurile pline de narcise îți taie respirația. Este principala ocupație a localnicilor de zeci de ani. O familie a preluat ștafeta de la părinți și bunici și face asta de trei decenii.





"Noi cultivam narcise de 30 de ani. Anul trecut am avut aniversare cu sotul. Inainte s-au ocupat si parintii si bunicii", a afirmat Anna Maria Vas, cultivatoare.



După ce sunt culese, florile din Bihor ajung apoi în piețe din aproape toată țara.



"Le vindem si aici in piata, dar si in en gros, vin din Iasi, din Oltenia si din Constanta am avut clienti", spune femeia.



Cei mai mulți dintre localnici susțin că așa au moștenit terenurile, cu bulbii de flori deja cultivați. Tot ei spun că o astfel de afacere este de termen lung. Odată plantați, bulbii produc flori aproximativ 25-30 de ani.