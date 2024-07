Studiul, publicat sub titlul „The Better Half: On the Genetic Superiority of Women”, de medicul și cercetătorul în domeniul geneticii Sharon Moalen, susține că femeile sunt superioare genetic bărbaților.

Conform studiilor, se nasc mai mulți bărbați decât femei. La vârsta de 40 de ani, numărul lor devine egal, iar la 100 de ani, 80 % dintre cei care încă se mai află în viață sunt femei. Sunt și cei care spun că logevitatea nu este un argument bun, mai ales că, în general, bărbații se implică mult mai des în activități riscante. Studiul aduce însă și alte argumene. Mai precis, conform statisticilor, femeile suferă de mai puține anomalii congenitale decât bărbații. Aceleași statistici centralizate de medicul Moalem indică fatul că femeile se îmbolnăvesc mai rar și mor mai greu din cauza acestei maladii.

Mai exact, procentul se înjumătățește în cazul femeilor. În plus, băieții sunt de două ori mai predispușii decât fetele la ADHD, probleme de învățare sau autism. Nu în ultimul rând, conform studiului doctorului Moalem, femeile sunt mult mai rezistente în fața bolilor, inclusiv a celor provocate de viruși sau bacterii.

Studiul a observat și faptul că numărul bărbaților uciși de COVID 19 a fost mult mai mare decât cel al femeilor. Femeile au un sistem imunitar superior bărbaților. Sunt și mai rezistente la durere, existând teste care indică, de exemplu, că bărbații, indiferent de pregătirea fizică, nu pot face față durerilor unui nașteri. Medicul canadian a explicat în studiul său că, deși femeile nu vor fi mai competitive decât bărbații la box, alergare viteză sau alte sporturi de contact, au șanse să fie mai bune la competiții în care contează și forța mentală. La ultra-maraton, de exemplu.

„Cu cât cursa este mai lungă şi mai dificilă cu atât bărbaţii încep să cedeze”, spune Moalem. Drept exemplu a fost dată alergătoarea Jasmin Paris, o veterană a ultra-maratonului. Aceasta a câștigat o cursă incredibilă Montane Spine Race. În pauze, în timp ce bărbații se recuperau, din cauza epuizării, alergătoarea își alăpta copilul. Studiul doctorului Moalem mai indică faptul că femeile pot distinge peste 100 de milione de culori, în timp ce bărbații pot să vadă doar un singur milion, scrie Tabu.ro.

