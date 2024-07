În timp ce unele state membre, precum Bulgaria, mențin o poziție mai liberală în ceea ce privește vânzarea produselor din tutun, altele, precum vecina sa, România, preferă o abordare mai serioasă pentru a limita utilizarea țigărilor electronice și a produselor pe bază de tutun de către minori.

România a interzis recent vânzarea de produse pentru vapat persoanelor sub 18 ani. Legea care a intrat în vigoare în luna martie a acestui an interzice vânzarea explicită către minori a diferitelor produse cu tutun, inclusiv țigări electronice, rezerve pentru țigările electronice, produse care încălzesc tutunul și punguțele cu nicotină pentru uz oral, sub sancțiunea unor amenzi de până la 100.000 RON (aproximativ 20.000 EUR). În temeiul noii legi, autoritățile au aplicat deja amenzi de peste 7.000 EUR vânzătorilor care au încălcat legea.

Măsura a fost salutată de reprezentanții industriei locale a tutunului. ”Este un semn de normalitate să informăm mai bine publicul și să interzicem vânzarea de țigări electronice și produse pe bază de nicotină persoanelor sub 18 ani”, a declarat Ileana Dumitru, reprezentant BAT.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, România devine parte a unui număr limitat de state membre ale UE care interzic vânzarea către minori a tuturor produselor cu nicotină, dar și a țigărilor electronice fără nicotină.

Conform Global Youth Tobacco Survey realizat în 2017, consumul de țigări convenționale a scăzut în rândul tinerilor din România, însă procentul elevilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani care au încercat cel puțin un produs din tutun, inclusiv produse care încălzesc tutunul, a crescut cu 7,5% între 2014 și 2017.

În Irlanda, vânzarea produselor pentru vapat persoanelor sub 18 ani este interzisă în baza unei noi legi care a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut. La fel ca în România, persoanele sub 18 ani nu vor mai avea voie să cumpere produse pentru vapat în temeiul noii legi. Studiile publicate recent privind copiii irlandezi de vârstă școlară au arătat că 9% dintre cei cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani și 15,5 % dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani utilizează țigări electronice.

Noua lege stipulează că vânzarea de țigări electronice minorilor sub 18 ani se va pedepsi în Irlanda cu o amendă de 4.000 de euro și posibil șase luni de închisoare. Pentru orice încălcări ulterioare ale legii, amenda va fi de maximum 5.000 de euro și până la 12 luni de închisoare.

În Regatul Unit, vânzătorilor li s-a interzis din 2015 să vândă țigări electronice sau e-lichide persoanelor sub 18 ani. De asemenea, conform site-ului guvernului, adulților le este interzis să cumpere produse din tutun sau țigări electronice pentru o persoană sub 18 ani.

În Franța, persoanele sub 18 ani nu pot cumpăra dispozitive de vapat, iar utilizarea lor este interzisă în anumite locuri publice, inclusiv în universități și în transportul public. Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat în 2021 un plan ambițios de combatere a consumului de tutun și alcool în rândul tuturor tinerilor de 20 de ani până în 2030.

Italia a adoptat, de asemenea, o poziție dură împotriva tinerilor care vapează. Vânzarea de produse de vaping este ilegală pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Furnizorii trebuie să pună în aplicare proceduri stricte de verificare a vârstei pentru a asigura conformitatea cu acest regulament.

În timp ce grupul de țări care adoptă o poziție mai fermă în ceea ce privește prevenirea fumatului și a vapatului în rândul tinerilor câștigă teren, Bruxelles nu a impus încă o interdicție la nivelul UE privind vânzarea de astfel de produse tinerilor sub 18 ani.