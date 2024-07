Irina Columbeanu a recunoscut că, deși trăiește alături de familia sa într-o vilă luxoasă, la care mulți nici nu ar îndrăzni să viseze, a preferat să se angajeze într-un restaurant, pentru a câștiga proprii săi bani.

Teoretic vorbind, fiica lui Irinel Columbeanu ar trebui să nu-și facă griji cu banii, deoarece mama sa, Monica Gabor, s-a căsătorit în SUA cu Mr. Pink, un afacerist chinez binecunoscut. Cei trei locuiesc într-o vilă din Los Angeles, chiar în locul unde a fost filmat celebrul serial Beverly Hills 90210.

Cu toate acestea, Irina spune că s-a angajat la un restaurant italian, iar banii pe care-i câștigă ajung în conturile din țară ale lui Irinel Columbeanu.

"Da, sunt hostess la un restaurant italian și dau meniurile oamenilor, fac chestii din astea. Fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez," a spus Irina Columbeanu

"Nu mai e nevoie să spun nimic, decât că sunt foarte fericit să constat că a crescut și că a ajuns o domnișoară în toată regula," a reacționat Irinel Columbeanu, la podcastul Fita cu Adita.

"Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce a făcut tatăl meu când eram mică, enorm de mult. N-aș fi existat dacă n-ar fi fost tatăl meu aici. Sunt enorm de recunoscătoare și n-aș fi unde sunt acum fără tatăl meu. S-a sacrificat enorm de mult pentru mine, sunt extrem de recunoscătoare și îți mulțumesc. Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră.”

Întrebată dacă își mai aduce aminte de anumite momente sau sfaturi date de tatăl său, Irinel, înainte să plece în SUA, aceasta a continuat:

"Hm... să mă gândesc. Îmi zicea să nu mă schimb în ce vrea lumea, să rămân cum sunt eu și să fiu bună la suflet, să fiu generoasă cum este el, să fiu ca el. Anul trecut a venit să mă viziteze în SUA și a fost super. M-am distrat foarte mult, am putut să-l conduc, să-i arăt unde locuiesc, a fost foarte tare. Mi-aș dori să merg cu el și în altă țară că deja a venit în America.

Vreau să merg la o școală, probabil în Elveția, de medicină. Sunt foarte pasionată de acest subiect. Îmi place foarte mult știința, deși matematica nu prea îmi place, dar încerc. Vorbesc trei limbi străine: engleză, română și franceză. În cei șase ani de când am plecat în SUA m-am schimbat foarte mult, dar a fost o schimbare foarte bună, pozitivă. Sunt recunoscătoare că am avut ocazia să mă mut în America, dar sunt foarte recunoscătoare că am putut să revin în România și să-mi văd tatăl și țara. Am întreținut conexiunea cu tatăl meu prin mesaje și pe internet," a mai spus Irina.