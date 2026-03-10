Daniel Băluță îl contrazice pe Ciprian Ciucu: ”Capitala nu intră în incapacitate de plată”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Bucureștiul nu va intra în incapacitate de plată, este mesajul transmis de Daniel Băluță. Primarul Sectorului 4 îl contrazice pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și declară că lucrurile la rețeaua de termoficare vor fi făcute. Mai mult, liderul din PSD a vorbit și despre debarcarea lui Bolojan și eventuala ieșire de la guvernare.

”Nu sunt tensiuni, sunt discuții constructive. Așa le numim, astfel încât rezultatul final să fie cel pe care îl așteptăm cu toții și anume Bucureștiul să funcționeze”, a declarat Daniel Băluță.

Întrebat dacă în calitate de lider PSD, a votat pentru ieșirea de la guvernare a partidului sau pentru plecarea lui Ilie Bolojan, dar și pentru eliminarea celor de la USR din coaliție, edilul a răspuns: ”Sincer, nu m-am gândit la lucrul acesta. Acum sunt preocupat de ceea ce înseamnă bugetul pe București, dar duminică, după ce voi discuta și cu colegii mei, vă pot spune mai multe lucruri”.

Reporter: Există riscul ca Bucureștiul să intre în incapacitate de plată, cum spune primarul Ciucu?

Daniel Băluță: Domnul primar atrage atenția asupra acestui lucru, însă gândiți-vă că discutăm cu oameni responsabili și acest lucru sunt convins că nu se va întâmpla.

Reporter: Există un consens referitor la această fuziune între CGMB și sectoare?

Daniel Băluță: Garantat există un consens vizavi de această fuziune.