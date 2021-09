"Să vedem ce va face USR. URS PLUS va avea un congres în weekend-ul acesta şi se va alege preşedintele. Îşi vor alege şi Birou, sau cum se numeşte la ei organismul de conducere, şi după aceea sunt convins că vor lua o decizie. Mi-e greu să cred, totuşi, deşi în politică niciodată să nu zici niciodată, dar mi-e greu să cred totuşi că USR s-ar putea lega la cap cu un vot alături de PSD. Mi-e greu să cred, pentru că asta ar însemna o dezamăgire a electoratului lor şi efecte electorale pe termen mediu şi lung", a afirmat Vîlceanu, întrebat care sunt aşteptările legate de moţiunea de cenzură, relatează Agerpres.



Referitor la declaraţia purtătorului de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, conform căreia parlamentarii partidului vor vota prima moţiune de cenzură care va fi supusă votului, Vîlceanu a menţionat că "USR a spus asta înainte să aibă un congres" şi că este convins că un preşedinte ales se va gândi la propriul partid mai mult decât se gândesc candidaţii din acest moment.



"În momentul în care devii preşedinte al USR trebuie să te gândeşti ce se va întâmpla cu partidul tău pe termen mediu şi lung, iar un vot alături de PSD, culmea exact al USR-ului care îi blama pe alţii că votează alături de PSD, ar însemna pentru electoratul lor o daună pe termen mediu şi lung. Sunt convins de lucrul acesta", a arătat liberalul.



Întrebat cine ar putea lua locul lui Florin Cîţu în funcţia de prim-ministru dacă, totuși, moțiunea va trece şi dacă PNL are un plan de rezervă, secretarul general al PNL a răspuns: "Şi dacă ar exista o strategie nu v-aş spune-o. Pe de altă parte, vă garantez că nimeni nu va lua locul domnului Cîţu. Acum vorbim de preşedintele Partidului Naţional Liberal, care a fost ales acum câteva zile cu puţin peste 60%. Adică o victorie destul de categorică şi nimeni nu îşi pune problema în momentul acesta să schimbe premierul. Nici măcar preşedintele care ar putea să facă acest lucru, dar deja a declarat, vă aduceţi aminte, în mai multe rânduri, că premierul nu are motive să demisioneze şi nici să fie demis".