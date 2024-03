Fostul prefect de Gorj - Dan Ilie Morega a fost arestat la domiciliu după ce a fost prins a șasea oară la volan cu permisul suspendat. El nu este nevoit să poarte brățară de supraveghere, însă va fi în permanență în vizorul polițiștilor.

Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a fost prins la volan a șasea oară deși avea permisul auto suspendat și era sub control judiciar.

Dacă nu va respecta această măsură, atunci fostul baron de Gorj va fi trimis după gratii.

Dan Morega, după ce a fost internat din nou la Psihiatrie: Eu mă lupt cu mafia! Doctorii îmi dau pastile de liniștire

"Am mers la Bucuresti si am depus la DIICOT si la DNA memorii pentru hotii care sunt la nivelul Gorjului. Tara mea este furata. Nu am impins nicio jurnalista. A venit la mine, a fortat usa, proprietate privata, eu i-am inchis usa si am impins-o. Nu a cazut, nu a patit nimic. Politistii au rugat-o sa faca plangere, nu a facut nimic.