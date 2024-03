"Am mers la Bucuresti si am depus la DIICOT si la DNA memorii pentru hotii care sunt la nivelul Gorjului. Tara mea este furata. Nu am impins nicio jurnalista. A venit la mine, a fortat usa, proprietate privata, eu i-am inchis usa si am impins-o. Nu a cazut, nu a patit nimic. Politistii au rugat-o sa faca plangere, nu a facut nimic.

Niciodata nu o sa-mi cer scuze pentru ca nu am lovit-o. Cum sa-mi cer daca nu avea acreditare pentru nicio conferinta de presa? Dvs. v-ar conveni sa vina cineva peste dvs. in casa?

Iau niste medicamente pentru ca in valtoarea nenorocitilor care au trimis politie peste mine...

Nu sunt fara permis, nu am lovit pe nimeni, nicio fata, niciun caine, nimic.

Am facut plangere la DIICOT si DNA si toate dosarele lor, ale celor care nu au experienta decat de 3-4 ani si vor sa faca pe procurorii, nu e posibil asa ceva, e batjocura curata...

I-am chemat la mine acasa sa filmeze masina. Nu are nimic. Masina este curata. Masina nu se poate repara intr-o noapte.

De ce au intervenit politistii? M-am saturat de gorjeni, voi pleca in Mehedinti", a declarat Dan Morega, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Totodata, Morega sustine ca duce o lupta crancena cu mafia.

"Lupta cu mafia, mafia e mare si multa, eu sunt singur. Romanii vor sa le fie bine, dar sa fie bagat pe gat binele sau sa fie facut de altul.

Iau medicamente de linistire", a mai spus acesta.

Intrebat daca i-au spus medicii cand va fi externat din spital, Morega a replicat: "Nu pot sa spun eu cand voi fi externat. Nu am nicio veste de la medici. Probabil voi mai sta aici. Acum ma simt mai bine. Aseara am dormit, mi-au dat medicamente ca sa dorm. Dupa aceasta tevatura, m-a blamat o parte din populatia Romaniei care nu ma cunoaste, eu nu am lovit niciun om, nicio pasare. Vedeti voi ca o imping? Am inchis usa.""

Totodata, intrebat daca se asteapta sa fie arestat, Morega a declarat ca acest lucru nu se va intampla intrucat procurorii vor prelua dosarele pe care le-ar fi predat si vor incepe anchete.

"Procurorii nu ma vor aresta pentru ca nu mai au timp. DIICOT si DNA sunt convins ca vor prelua dosarele si ii vor aresta pe hoti. Nu pe Morega, care nu a luat niciun leu", a incheiat Dan Morega.