Secretul constă în amplasarea strategică a rufelor. În loc să le întinzi uniform pe sârme sau pe suporturi convenționale, se recomandă să le atârni mai aerisit, lăsând spațiu între haine, și să le așezi în apropierea surselor de căldură — calorifere, radiatoare sau convectoare. Aerul cald circulă mai ușor printre fibre, evaporând umiditatea și reducând timpul de uscare cu până la 50%.

Un alt sfat german este rotirea periodică a hainelor: hainele groase sau umede la interior trebuie scoase și întoarse, astfel încât să fie expuse uniform la căldura din cameră și la fluxul de aer.

Pentru cei care nu doresc să lase hainele prea aproape de calorifer, există și alternativa de a folosi un ventilator sau un umidificator cu funcție de uscare rapidă, care ajută la evaporarea apei fără a crește costul facturilor de energie.

Acest truc simplu, ieftin și prietenos cu mediul, a câștigat popularitate în Germania, fiind apreciat de familiile care vor să evite consumul suplimentar de curent electric provocat de uscătoarele de rufe. În plus, hainele păstrează mai bine fibrele și culorile, nefiind expuse la căldura intensă a unui aparat electric.

Astfel, cu doar câteva ajustări în modul în care sunt întinse rufele, iarna nu mai este un motiv de stres pentru uscarea rapidă a hainelor, iar uscătorul devine opțional, nu obligatori, potrivit sursei.