Siropul de catina in combinatie cu alte ingrediente care dau un bust imunitatii este un remediu natural pentru prevenirea racelilor si gripelor din sezonul rece.

In afara de cresterea sistemului imunitar, catina ajuta la imbunatatirea sanatatii pielii, a rezistentei oaselor si a flexibilitatii gingiilor si a dintilor. Vitamina C continuta in boabele de catina este o parte esentiala in formarea colagenului, care este o componenta vitala a cresterii si a repararii in tot corpul. Prin urmare, concentratia ridicata de vitamina C din boabele de catina il transforma intr-un stimulent al corpului care ajuta la accelerarea vindecarii ranilor si recuperarea dupa leziuni.

Boabele de catina sunt destul de importante datorita impactului sau asupra procesului de imbatranire. Pentru persoanele care cauta o piele cu aspect mai tanar sau care doresc sa indeparteze petele si ridurile, antioxidantii neutralizanti ai radicalilor liberi din boabele de catina sunt perfecte! Consumul de suc de boabe de catina, adaugarea de ulei concentrat in alte alimente sau consumul de fructe de padure in sine sunt toate modalitati practice de a ramane tanar!

Reteta sirop pentru imunitate puternica

Ingrediente:

200 ml de sirop de catina, care se obtine prin stoarcerea a 500-600 de grame de fructe

200 de grame de miere de albine

sucul de la 2 lamai

3-4 cm de ghimbir ras

Mod de preparare: Dupa ce se zdrobesc fructele de catina si se face sirop, se adauga mierea, ghimbirul ras si la final se adauga sucul de lamaie. Siropul se tine la temperatura camerei sau in frigider.

Siropul se bea la inceputul toamnei, se ia cateo lingura de sirop cu o gura de apa. Se bea pe stomacul gol, timp de 1-2 saptamani, la schimbarea anotimpurilor.

