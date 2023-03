Marti, 14 martie 2023 marcheaza a treia si ultima intalnire dintre supusul Neptun in Pesti si combativul Marte in Gemeni. Intalnirile lor au distorsionat perceptiile tuturor de cand s-au “ciocnit” in 12 octombrie anul trecut, apoi s-au din nou pe 19 noiembrie. De atunci, este posibil sa fi sarit intr-un conflict inainte de a sti toata povestea. Sau poate te-ai grabit intr-o situatie prea buna sa fi fost adevarata. Desi esti mai intelept acum, fii precaut.