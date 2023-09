Cu toții ne dorim să avem noroc la pe plan financiar, iar ca să te asiguri că atragi banii în viața ta poți apela la câteva trucuri. Dacă ții cont de aceste reguli simple, vei avea parte de bani și nu îi vei mai pierde printre degete. Unul dintre cele mai simple trucuri presupune să folosești sare de bucătărie.

În primul rând, asigură-te că nu ai niciodată portofelul gol. Chiar dacă nu prea faci tranzacții cash, nu lăsa niciodată portofelul complet gol. Pune câteva monede sau bancnote în el, pentru că se spune că banul la ban trage și sărăcia la sărăcie.

O altă superstiție are legătură cu geanta pe care o porți. Nu o lăsa niciodată pe jos, pentru că se spune că acest obicei atrage paguba. De asemenea, este important să avem bani puși în mai multe locuri din casă, inclusiv la intrarea în locuință. Pune o monedă sub pragul ușii sau sub preșul de la intrare. În acest fel, se spune că banii nu părăsesc casa, iar câștigurile vor veni către casa ta.

Un alt truc pentru a atrage banii presupune să folosești sare de bucătărie. Pune câteva lingurițe de sare într-un săculeț sau o punguță pe un raft în bucătărie. Tot în bucătărie poți păstra un borcan în care să aduni mărunțiș. Nu lăsa să se piardă monedele, indiferent cât de mică ar fi valoarea lor. Dacă găsești o monedă pe jos, apleacă-te și ia-o. Dacă treci pe lângă ea, se crede că lași norocul în urmă.

