Iată care sunt semnele că te iubește, în funcție de zodia lui!

Berbec

De obicei, Berbecul îți mărturisește direct dragostea lui, pentru că este destul de impulsiv și nu-i place să umble cu ascunzișuri. Dacă, totuși, nu are curaj s-o facă, îți acordă toată atenția sa, te invită în diverse locuri și îți vorbește despre toate realizările sale. Berbecului îi place să „vâneze” o femeie și este un adevărat cuceritor. Înainte să te abordeze, se va asigura că arată cât mai bine. Berbecul adoră să câștige, de aceea va depune orice efort pentru a-și crește șansele să te câștige. În plus, zâmbetele și sclipirea din ochii lui vor vorbi de la sine, scrie divahair.ro.

Taur

Taurul este un semn de pământ, guvernat de Venus, planeta dragostei, romantismului și armoniei. În plus, adoră stabilitatea și când se îndrăgostește o face din toată inima. Dacă s-a îndrăgostit de tine, va face imediat prima mișcare. Se va apropia cu un zâmbet fermecător și va începe să flirteze, va spune glume, ca să spargă gheața. Te va atinge în treacăt, fie că te strânge de mână cu subînțeles, fie că te bate ușor pe umăr și te va privi cu cel mai mare interes și cu multă căldură.

Gemeni

Duali prin natura lor, Gemenii vor juca un joc dublu: se vor arăta când reci și indiferenți, când îți vor arunca priviri pline de pasiune. Când Gemenii acționează contradictoriu și te fac să nu mai înțelegi nimic, înseamnă că s-au îndrăgostit până peste cap de tine. Nu lua în seamă faptul că fac pe durii, pentru că, în realitate, ți-au căzut deja în plasă. Dacă privești cu atenție și urmărești limbajul lor corporal, sigur îți vei da seama de asta. De exemplu, chiar dacă stau cu spatele la tine, o parte din corpul lor este cât mai aproape de tine, ca să te simtă, deși se prefac indiferenți. În plus, își trec degetele prin păr, clipesc mai mult și îți aruncă priviri furișe.

Rac

Când este îndrăgostit, Racul încearcă să te ocrotească și să-ți dăruiască întreaga sa atenție. Îți face mici cadouri, te invită la masă, îți pune haina pe umeri dacă e frig și vine repede cu umbrela dacă stai în ploaie. Toate acțiunile lui te fac să te simți confortabil. Uneori, Racul este sensibil și timid, poate chiar să roșească și să se retragă dacă îl privești mai intens. Rareori va veni la tine să-ți spună că te place, dar, dacă altcineva vrea să-ți capteze atenția, va deveni mult mai îndrăzneț și la fel de impulsiv ca Berbecul, mărturisindu-ți imediat iubirea sa.

Leu

Atunci când se îndrăgostește, Leul nu este un tip tocmai subtil. Ca toate semnele de foc, adoră să-și pună în evidență sentimentele și se crede totdeauna îndreptățit s-o facă. Te va urmări peste tot cu atenția lui și cu tot felul de gesturi galante și îți va demonstra afecțiunea sa în văzul lumii. Nu te mira că te ia imediat pe după umeri, încearcă să te țină de mână și stă cât mai aproape de tine. Acesta este stilul lui și îl pune în practică chiar înainte de a ști dacă îl placi sau nu. Când sunteți cu alții, te urmărește cu înfocare, atrăgând atenția asupra voastră; când sunteți singuri, devine dulce, tandru și foarte atent, așa că este imposibil să nu-ți dai seama că te place

Fecioară

Când este îndrăgostit, bărbatul Fecioară devine mai nervos și mai agitat decât de obicei. Adesea pare stângaci și cu capul în nori, pentru că este ocupat să te studieze. Nu-i place să-și arate pasiunea, dar reține tot ceea ce faci, ce-ți place și ce nu-ți place și încearcă să-ți iasă în întâmpinare și să-ți facă mici favoruri, chiar dacă nu-i ceri asta. Are grijă ca totul în jurul tău să fie pus la punct și începe să poarte mai des hainele și culorile pe care i le-ai lăudat. Rareori are curajul să te invite la o întâlnire în doi, dar nu pierde ocazia să o facă atunci când iese cu grupul, pentru ca măcar așa să se bucure de prezența ta.

Balanță

Ca și Taurul, Balanța este guvernată de Venus, așa că nu-i de mirare că pentru bărbatul Balanță dragostea este la fel de importantă ca aerul pe care-l respiră. Atunci când se îndrăgostește, Balanța nu-și ascunde prea multă vreme sentimentele și le spune tuturor cât de minunată ești. Nu are nicio ezitare să te invite la o întâlnire, de regulă în stil tradițional, la masă sau la un film. Atunci când ieși cu un bărbat Balanță te vei simți ca într-o poveste de dragoste din cărți, pentru că nativii acestei zodii sunt vestiți pentru romantismul lor.

Scorpion

Bărbatul Scorpion este secretos și nu-și dă cărțile pe față. Dar atunci când se îndrăgostește îi simți, pur și simplu, pasiunea. În primul rând te urmărește tot timpul, cu o privire intensă. Când purtarea lui începe să te intrige, este semn că te place. Totuși, bărbatul Scorpion se ferește să facă prima mutare, dar îți înlesnește ție această posibilitate. Face acest lucru ca să fie sigur că îi împărtășești dragostea. Chiar dacă pentru alte zodii pare că nativii Scorpioni sunt mult prea calculați și se „joacă” prea mult înainte de a-și mărturisi dragostea, în realitate Scorpionul este un iubit extrem de tandru, atent și plin de pasiune, dar trebuie să știe ce simți, înainte de a-și arăta sentimentele.

Săgetător

Săgetătorul este tot timpul în mișcare și își folosește libertatea pentru a intra în fel de fel de aventuri, pentru a călători cât mai mult, așa că uneori nici nu-ți dai seama că te place. Dar, dacă la un moment dat, te invită să i te alături într-o călătorie, este semn bun, pentru că sigur va folosi această ocazie ca să-ți mărturisească dragostea sa. Ca și Leul sau Berbecul, cu care se aseamănă prin înflăcărare, Săgetătorul nu ține niciodată prea mult un secret. Are însă nevoie să simtă un val pozitiv dinspre persoana pe care o place, pentru a-și mărturisi iubirea. Chiar dacă nu ți-o spun direct, tot ceea ce fac Săgetătorii este atât de evident, încât nu ai cum să te înșeli în ceea ce privește sentimentele lor.

Capricorn

Capricornul este destul de rezervat și disciplinat. Înainte de relații, el pune cariera, ceea ce este o veste bună dacă vrei stabilitate de la un bărbat. Ca orice semn de pământ, Capricornul se va apropia de tine lent, dar sigur. Mișcările sale par rupte dintr-un manual de bune maniere, oarecum nefirești, dar sentimentele lui sunt cât se poate de autentice. Purtarea sa este impecabilă atunci când are o pasiune față de cineva și este gata să-i pună lumea la picioare norocoasei femei de care s-a îndrăgostit.

Vărsător

Vei ști că un Vărsător te place când va începe să te facă parte din lumea sa. Acest semn de apă are, de obicei, foarte mulți prieteni, iar când începe să te placă, va testa mai întâi apele, introducându-te în cercul lui de cunoscuți. În plus, Vărsătorul pare, de regulă, destul de rece și detașat, dar când dezvoltă o pasiune își schimbă total comportamentul, pare nervos sau, dimpotrivă, surescitat. Pe fața sa poți observa, din când în când, o strălucire și un zâmbet, de parcă și-ar cântări sentimentele și ar fi încântat de ele. Dacă observi că un bărbat Vărsător își schimbă semnificativ purtarea față de tine, iar chipul său se luminează când te privește, ai toate șansele să te fi primit în inima sa.

Pești

Peștii pot păstra foarte bine secretele celorlalți, dar când vine vorba de sentimentele lor sunt cât se poate de ușor de citit. Pentru că sunt în mod natural foarte romantici, s-ar putea să nu-ți dai seama că s-au îndrăgostit. Dar dacă încearcă să stea tot timpul în preajma ta, acesta este semn că deja le-ai trezit interesul. Peste puțină vreme vor începe să facă gesturi foarte tandre, să-ți aducă flori sau să-ți scrie poezii și mesaje de dragoste. Nu le place să facă pe durii, preferă să te cucerească prin sensibilitatea lor și prin felul delicat în care se poartă cu tine.