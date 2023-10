Casa este un loc unde cei doi parteneri își petrec mare parte din timp împreună. Conform numerologilor, cifra casei poate afecta nu numai relația de cuplu, ci și starea emoțională a fiecăruia dintre parteneri. Sentimentul de frustrare și de nemulțumire poate duce la lipsa de comunicare, la dispute și poate deteriora treptat relația de cuplu.

De asemenea, cifra casei poate juca un rol important în relația de cuplu dacă cei doi parteneri se află în stadii diferite ale vieții lor. De exemplu, dacă unul dintre parteneri dorește să aibă un copil, dar locuința lor nu este pregătită pentru asta, aceasta poate avea un impact negativ asupra relației lor. De asemenea, dacă unul dintre parteneri se află într-o fază de creștere profesională, iar constrângerile financiare impun un trai modest, poate duce la resentimente între ei și la tensiuni în relație.

In timpul petrecut alaturi de partener, renuntati sa va certati pe teme politice si rezervati-va putin timp pentru a descoperi care este cifra feng-shui a casei voastre si cum anume va influenteaza ea viata de cuplu.

Adio chirii de mii de euro, în clădirile cu risc seismic din centrul Bucureștiului

Este un proces destul de simplu, aduna numerele pana ajungi la o cifra de la 1 la 9. Aduna fiecare numar din adresa ta: Bld. Libertatii, numarul 112, bl. 109, sc. 2, etaj 2, apartament 47, inseamna 1+1+2+1+9+2+2+4+7= 29= 2+9=11= 1+1=2.

Iata ce spune cifra casei tale despre cuplul tau.

Cifra 1

Casa guvernata de cifra 1 stimuleaza creativitatea, iar de regula, in ea locuiesc persoane cu simt anteprenorial dezvoltat. Acest numar incurajeaza ideile noi si relatiile de orice fel. Persoanele care locuiesc in aceasta casa simt nevoia sa fie independente si sa se autodepaseasca intotdeauna. Este indicat ca in casa guvernata de cifra 1 sa nu locuiasca mai mult de o persoana. Cuplurile care locuiesc in case guvernate de aceasta cifra risca sa nu dezvolte o viata in doi armonioasa, intrucat fiecare este concentrat pe viata personala.

Cifra 2

In casele guvernate de cifra doi persoanele se pot bucura de relatii de durata. Persoanele singure rar pot rezista sa locuiasca in aceste case. De regula, cei care locuiesc in casele aflate sub aripa cifrei 2 sunt echilibrate si dornice sa formeze o familie. In aceste case nu intalnesti persoane agresive care sa calce pe cadavre pentru a obtine ceea ce isi doresc. Persoanele agresive, care dicteaza intotdeauna, nu se pot obisnui aici sub nicio forma. De cele mai multe ori, cuplurile care locuiesc in aceasta casa tind sa se concentreze foarte mult unul asupra celuilalt si sa excluda restul lumii.

Cifra 3

Persoanele care locuiesc in casa guvernata de cifra 3 sunt foarte energice si in continua miscare. Aici intalnim persoane cu simt dezvoltat al umorului, loiali, dar carora le place sa isi traiasca viata la maximum. Aceasta casa incurajeaza calatoriile si aventura, in mod special asumarea de riscuri. Daca esti o persoana libertina si nu-ti place sa faci lucrurile dupa cum dicteaza unii si crezi in noroc, in aceasta casa trebuie sa locuiesti cu siguranta. Vei intalni aici persoane foarte productive, familii numeroase, persoane care prefera sa munceasca de acasa si care iubesc gradinaritul si natura in general. Aceasta casa este potrivita atat pentru cei singuri, cat si pentru cupluri sau colegi care vor sa imparta casa pe parcursul facultatii.

Ingredientul din bucătărie care înlocuiește perfect balsamul de rufe

Cifra 4

In aceasta casa poti planta linistita semintele pentru un viitor infloritor. Casa guvernata de cifra 4 este casa stabilitatii si a atingerii telurilor propuse. Persoanele care locuiesc aici sunt adeptii ordinii si disciplinei si vesnic in cautarea actiunii. In aceasta casa nu intalnesti persoane timide, ci mai degraba persoane excentrice, puternice, pozitive si fara frustrari. Persoanele din aceasta casa traiesc in plina armonie si lupta constant pentru liniste si siguranta. S-au observat schimbari radicale in stilul de viata pe care il au oamenii care s-au mutat in case guvernate de cifra 4.

Cifra 5

Cei care lucreaza in casa guvernata de cifra 5 sunt vesnic curiosi, mereu in actiune si pentru schimbare. Vibratia cifrei 5 incurajeaza dezvoltarea de idei noi si pornirea unei afaceri care se arata a fi profitabila. Persoanele care sunt interesate de comunicare si scriere sau care discuta de teme intelectuale, media, stiinta, calatorii sau orice fel de afaceri, trebuie neaparat sa se orienteze spre casele guvernate de cifra 5. Locuitorii casei aflata sub puterea cifrei 5 nu obisnuiesc sa doarma prea mult, sunt mereu nervoasa si lupta pentru drepturile personale. In cazul in care sunt nemultumite de locul de munca, nu se gandesc de doua ori sa il schimbe.

Cifra 6

In aceasta casa gasim frumusete, simetrie si rafinament. Este o casa de vis pentru familiile stabile si iubitoare de patrie. Persoanele care locuiesc in casa 6 de regula apreciaza legaturile familiale, valorile si activitatile de familie, ca sa nu mai spunem de mediul cald, scrie feminis. Este casa ideala pentru persoanele care lucreaza pentru comunitate, sunt consilieri, profesori sau lucreaza in mediul social, ca de altfel si pentru afacerile de familie. Daca esti in cautarea unui cuib stabil, unde oamenii se simt in siguranta, cu multi copii, animale de companie si multa caldura sufleteasca, aici este locul tau.

Cifra 7

Aceasta casa este potrivita pentru cei care vor intimitate, sunt tacuti, introspecti si cauta linistea sufleteasca si sa se dezvolte intelectual foarte mult. In aceasta casa nu prea gasesti sprijin pentru dezvoltare pe plan profesional si nimeni nu te invata sa socializezi mai bine cu cei din jur. Cuplurile s-ar putea sa treaca prin momente neconfortabile, iar la un moment dar vor ajunge la despatire. Partenerii care decid sa locuiasca in aceasta casa sunt de regula foarte tacuti si singuratici, evitand interactiunile cu cei din jur. Majoritatea celor care locuiesc in casa 7 sunt persoane guvernate de elemente ale apei si tind sa mediteze mai mereu.

Cu cine te va înșela, în funcție de zodie. Infidelitatea partenerului, citită în astre

Cifra 8

Daca esti foarte ambitioasa, ai planuri mari de viitor, iubesti sa locuiesti in confort sau in case elegante, cauta-ti casa guvernata de cifra 8. Vibratia acestei case este in stransa legatura cu banii, succesul in afaceri, putere si atingerea telurilor. Aceasta casa nu se concentreaza pe latura familiala, cat o face pe cea a dezvoltarii personale. De regula, cei care locuiesc in aceasta casa vor sa lasa o impresie buna in ochii celor din comunitatea in care traiesc. Daca esti in cautarea puterii, banilor si succesului, aceasta este casa ta. Vibratia acestei case sprijina succesul in afaceri si oportunitatile profitabile.

Cifra 9

Multe persoane care locuiesc in casa guvernata de cifra 9 fac acte caritabile foarte des, opteaza pentru voluntariat, sunt foarte sincere si bune la suflet. De asemenea, acestia isi iubesc foarte mult cartile si animalele. Daca locuiesti in casa 9 trebuie sa fii atenta la vecini si familie cand iei decizii personale, unii vor avea tendinta sa se bage in viata ta mai mult decat este necesar. Cei care au interese comune, talent artistic si vor sa faca intotdeauna bine, vor avea mult succes pe plan personal. Daca ai probleme, persoanele din casa cu vibratia cifrei 9 iti pot veni in ajutor ori de cate ori ai nevoie.

Alimentele interzise în Biblie. Șocant, unele sunt foarte populare printre români, iar altele sunt considerate chiar „delicatese”