Probabil fiecare parte crede că el e îndeajuns de viclean încât să ascundă bine trădarea, însă trăsăturile date de zodia din care face parte îl dau de gol. Să aflăm cum înșală fiecare bărbat în parte, în funcție de zodia lui, în rândurile de mai jos.

Berbec

În ciuda faptului că este mereu ocupat, bărbatul Berbec își face mereu timp pentru jumătatea lui, face tot posibilul să nu o neglijeze. Este foarte puțin probabil ca o eventuală relație extraconjugală să fie pre-planificată. Cu toate astea, dacă te înșală, o să fie vizibil mai puțin prezent în relația voastră. Berbecul trădător va fi permanent cu ochii în telefon sau calculator, vorbindu cu cealaltă femeie – câteodată chiar uitând și de prezența ta în cameră. Astfel, dacă îl vei vedea mult mai conectat la lumea virtuală decât de obicei, e clar: este acolo pentru că te înșală și este la fel de atent la persoana cea nouă la fel cum erai atent la tine la începutul relație voastre, scrie divahair.ro.

Taur

Printre altele, despre Taur se spune că are cea mai mica predispoziție la adulter. Naitvii acestei zodii sunt o fire materialistă. Dacă sunt într-o relație cu tine, le place foarte mult să se înconjoare de obiecte care le aduc aminte de tine. Primul semn că Taurul e infidel? Începe să rătăcească, să nu ma idea 2 bani pe lucrurile tale. Brusc, nu ești cel mai important lucru din viața lui, iar lucrurile care îl duceau direct cu gândul la tine devin doar… lucruri!

Gemeni

În cultura populară, Gemenii sunt cei mai predispuși la infidelitate (pe locul doi, la o distanță mica-mică fiind Scorpionul). Țineți minte! Gemenii ar trebui să fie asociați cu dualitatea, nu cu duplicitatea! Și cu toate că nu sunt direct înclinați către infidelitate, ei sunt, cu toate astea, atât de ușor de distras! Nativii acestei zodii de aer au tendința să se lipească de opusul a ceea ce au deja acasă. Dacă predomină legătura intelectuală, ei vor căuta ceva care să le stimuleze sexualitatea. Dacă relația monogamă nu duce deloc lipsă de picanterii în viața sexuală, vor căuta pe cineva care să le hrănească mai mult sufletul. Și tot așa.

Rac

Nativii acestui semn sunt, probabil, unii dintre cei mai sensibili oameni ai zodiacului. Își iubesc partenerul mai mult ca pe ei înșiși și vor să țină minte (în detaliu!) fiecare lucru pe care îl fac împreună cu acesta. Fac poze aproape non stop, filmări, strâng mici suveniruri aparent nesimnificative din fiecare loc în care mergeți etc. Astfel, semnul simplu care îți arată că iubitul tău Rac îți este infidel: încetează să facă toate lucrurile enumerate mai sus. Racul se ferește de conflict mai mult ca de orice, așa că va face tot posibilul să ascundă relația extraconjugală. Cu toate astea, nu te lăsa păcălită. Dacă e vizibil mai puțin prezent în relație, e clar că mai are și pe altcineva.

Leu

Leii adoră să fie în centrul atenției, să fie adorați, să primească valuri de complimente. Și, la rândul lor, le place foarte mult să ofere complimente celor din jur, mai ales persoanei iubite. Pentru că dacă persoana iubită e fericită și mulțumită de ei, automat sunt și ei înconjurați de atenție și copleșiți cu iubire. Lucrurile sunt simple cu ei. Dacă un Leu nu îți mai face complimente ca înainte, înseamnă că altceva nou și mai interesant i-a atras atenția. De asemenea, un nativ din această zodie nu caută neapărat să înșele. Dacă cineva face primul pas către ei și își exprimă dorințele, abia atunci se încing lucrurile.

Fecioară

Bărbatul Fecioară este unul extrem de responsabil, îi place să fie persoana pe care toți să se poată baza la nevoie. Într-o relație amoroasă își asumă – fără să I se ceară, desigur – rolul protectorului. Plătește mereu pentru toate, te sfătuiește în tot și toate (părintește chiar), are grijă să fie totul perfect pentru tine, să nu te deranjeze nimic. Eh, în momentul în care iubitul tău Fecioară devine neglijent, ar cam trebui să începi să îți pui semne de întrebare. Nu o să mai îi placă să ieșiți atât de des, să fie văzut cu tine în public. O să sugereze tot mai adesea să vă petreceți timpul acasă și nu în oraș, ca până acum. Să fii atentă la lucrurile mici, deoarece nativul acestei zodii este un maestro al înșelatului, știe să-și ascundă atât de bine urmele, încât îți va fi foarte greu să îl prinzi.

Balanță

În general, sunt niște persoane echilibrate și fidele partenerului de viață. Cu toate acestea, Balanțele, din toate semnele zodiacale, adoră cel mai mult să flirteze. Nu exagerăm dacă spunem că nu pot trăi o zi fără asta! Cel mai mult pe lumea asta le place să fie în centrul atenției și să primească tone de complimente – chiar și de la oameni de care nu le pasă câtuși de puțin. Și chiar și când sunt implicați într-o relație stabile, bărbații Balanță încă mai țin legătura – chit că e vorba doar de ceva platonic – cu cel puțin una din vechile iubiri. Când echilibratul nativ al acestei zodii te înșală, se schimbă total. Începe să urască mâncarea preferată, clubul la care spunea că nici în ruptul capului nu va merge devine locul pe care îl frecventează tot mai des. Devine o persoană cu totul diferită, pe scurt. Cel mai rău lucru în această schimbare este faptul că va începe să te acuze fix pe tine că nu îl mai recunoști, cu toate că tu nu ai nicio vină.

Scorpion

Scorpionul este unul dintre cele mai directe semne zodiacale. Îi place să îți spună totul limpede dar diplomat, fără ocolișuri, indiferent despre ce este vorba. Cu toate acestea, când bărbatul Scorpion pășește pe drumul întunecat al infidelității, toată sinceritatea mai sus menționată se duce pe apa sâmbetei. Ce îl atrage cel mai mult pe nativul acestei zodii la o eventuală relație clandestină? Fix dorința de a face ceva ascuns, interzis. Au obosit să mai fie atât de sinceri în tot și toate și simt nevoia de ceva despre care să nu vorbească cu nimeni. Da, trist dar adevărat: îi atrage mai mult idea de a avea o relație extraconjugală decât persoana cu care o au.

Săgetător

Ultima dintre zodiile de foc, Săgetătorul iubește senzațiile tari, de orice natură ar fi acestea. Pentru el înșelatul este un joc, o sursă inepuizabilă de adrenalină. Chit că este într-o relație monogamă, nativul acestei zodii are nevoie de libertate ca de aer. Și dacă începe să își simtă libertatea amenințată, începe să bată la alte uși. Totodată, dacă monotonia începe să ia stăpânire asupra relației voastre, o să înceapă, instinctive, să caute pe altcineva care să îi hrănească dorința continua de ceva nou.

Capricorn

Nativii acestei zodii, desi nu au înșelatul în sânge, când o fac… o fac ca la carte. Sunt experți în înșelat, fiecare acțiune a lor decurge atât de natural încât ție, ca și partner de viață a unui Capricorn, îți va fi foarte greu să îl prinzi. Bărbații născuți în această zodie sunt foarte ușor de iubit și, la rândul lor, se lipesc destul de ușor de oameni. Astfel că nu o să îți dai seama dacă deschiderea lor către alte persoane e prietenie sau ceva mai mult de atât. Cu toate astea, dacă îl prinzi, Capricornul va avea deja pregătită o listă de motive logice pentru care ți-a fost infidel, pregătește-te de confruntare.

Vărsător

Cei născuți sub acest semn zodiacal sunt destul de instabili din punct de vedere emotional. Pentru ei, trecutul dintr-o relație în alta se face destul de ușor și este motivate de faptul că ei doresc să încerce mereu ceva nou. Caută un partener care să fie asemenea lor, deschis și relaxat, fără să își dea seama că asta înseamnă că, automat, când e vorba de certuri și infidelitate, și partenerul îi va răspunde cu aceeași monedă. Firi visătoare, creative și mereu dornice de trăiri înălțătoare, Vărsătorul te va înșela în momentul în care va da peste cineva care să-l inspire mai mult ca tine. O să înceapă, treptat, să se îndepărteze de tine, să împărtășească lucrurile importante pentru el cu altcineva, așa cum o făcea cu tine în zilele bune ale relației voastre.

Pești

Extra-sensibili, extra-empatici, extrem de visători și de creativi, nativii Pești trăiesc mai mult într-o lume proprie, a fanteziilor, decât în cea reală. Astfel că, seduși de propria plăsmuire a minții lor, cei născuți sub acest semn zodiacal pot crede că o aventură extraconjugală este produsul soartei, că este o legătură karmică pe care pur și simplu nu aveau cum să o evite. Calitățile mai sus enumerate îi fac pe Pești să fie, astfel, experți în minciuni și ascunzișuri. Te minte și pe tine cu ușurință dar și pe cealaltă persoană. Și asta cu o seninătate greu de egalat, se va purta în continuare ca și cum ar exista doar o singură persoană în viața lor. Are un asemenea talent în măsluirea cuvintelor încât, dacă îl prinzi, va juca rolul victimei. Va da vina tot pe tine pentru faptul că te înșală. Să nu cazi pradă tacticilor lui mincinoase, nu îl lăsa să scape basma curată, altfel vei avea tot tu de suferit.