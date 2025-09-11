Gustul unei experiențe complete

Pentru Bontea, experiența mâncatului depășește rețeta. „Contează unde mănânci, în ce moment mănânci, cu cine mănânci, cum te simți. Adică, mâncarea poate să fie senzațional de bună dacă ești într-o companie plăcută. Dacă ești într-o companie neplăcută, mâncarea s-ar putea să nu-ți placă absolut deloc. De asta spun e foarte important unde mănânci, cu cine mănânci, în ce moment mănânci. ”, a exlicat chef-ul într-un interviu pentru Click!

Un exemplu memorabil pentru el a fost un „red snapper” prăjit în Thailanda, care l-a impresionat prin marinada asiatică. Chiar dacă încercările proprii de a reproduce rețeta nu au fost la fel de reușite, experiența rămâne un punct de referință în gastronomia personală. Totodată, încercarea de a prepara ciorba de cartofi a unei bunici din Caraola i-a luat trei ore fără succes complet: „A durat trei ore să fac o ciorbă de cartofi, trei ore și nu-mi iese. Și nu era decât ceapă, morcovi, cartofi, zeamă de varză, sare și mărar. Și nimic altceva.”

Fasting și stil de viață

Bontea urmează un program de fasting între orele 12.00 și 18.00, perioadă în care mănâncă normal. „Eu între orele 12.00 și 18.00 mănânc. Dar mănânc!” Pentru a evita gustările nocturne, se culcă devreme. Vacanțele recente i-au adus însă două kilograme în plus, iar destinațiile vizitate au inclus Canada, Grecia și Delta Dunării. În timpul concediilor, Bontea practică sporturi recreative, precum pescuitul din caiac și pedalatul pe trasee lungi.

Pedeapsa soției pentru lipsa prelungită de acasă

Atunci când lipseste mai mult de acasă, soția îl pune să se ocupe de diverse treburi casnice și grădinărit. „De câte ori vin, trebuie să fac ceva prin curte, mai bat un cui, mai vopsesc un gard”, povestește chef-ul. Această „pedeapsă” se transformă pentru el într-o activitate plăcută, care îi permite să petreacă timp în aer liber și să se reconecteze cu spațiul personal.

Cămara de iarnă și tradițiile culinare

Cămara de iarnă a familiei Bontea este aprovizionată cu vișinată, gem de prune, varză și gogonele pentru salata de boeuf. Preparatele sunt pregătite conform tradiției, iar maioneza este acrișoară cu lămâie, nu cu oțet. „Copiii mei nu mănâncă sarmale și salată de boeuf din mâna nimănui. Doar din mâna soției mele!” explică chef-ul, evidențiind importanța implicării familiei în menținerea gusturilor autentice.

Pofticios, dar disciplinat

În ciuda programului de fasting, Bontea recunoaște că pofta îl copleșește: „Mănânc între 12.00 și 18.00 cât pot de mult, sunt foarte pofticios.” Cu toate acestea, chef-ul reușește să mențină un echilibru între dorința de a gusta din toate și disciplina unui stil de viață activ.

