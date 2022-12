Săptămâna trecută, Monica Macovei a inițiat o acțiune șoc în instanță. A dat în judecată atât Parchetul, cât și partea vătămată, adică pe motociclist, care încă se află în spital, la mai bine de două luni de la accident.

Macovei a cerut ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța să dispună o analiză amănunțită și efectuarea unei expertize tehnice a mașinii pe care o conducea, viteza de deplasare, direcțiile de deplasare ale mașinii, dar și ale motocicletei. Fostul ministru al Justiției a mai cerut Parchetului și prezentarea accidentului cum a fost descris de martorii din dosar și stabilit prin probele anchetatorilor care au cercetat la fața locului.

În tot acest timp, motociclistul se află pe patul de spital. A reușit însă să depună plângere împotriva Monicăi Macovei, săptămâna trecută. Însă până în prezent nimeni nu a fost audiat iar ancheta bate pasul pe loc.

Avocatul motociclistului a cerut respingerea acțiunii lui Macovei și a acuzat că fostul ministru încearcă să afle în acest fel date din dosar: „reclamanta tinde să afle actele de urmărire penală care nu sunt publice, iar în ceea ce privește motivele pe care le invocă, în sensul că nu a fost audiată și nici persoana cu care se află mașină, aceste aspecte nu țin de dosar civil, ci de dosarul penal".

Bărbatul accidentat a suferit mai multe intervenții chirurgicale după ce fost adus în stare gravă la Spitalul Județean Constanța în după-amiaza zilei de 8 octombrie, ulterior fiind operat. El a fost transferat la Spitalul Floreasca din București pe 11 octombrie. Motociclistul lovit are 56 de ani și este fost cadru MAI, a lucrat în ISU, în prezent fiind pensionat.

Mașina Monicăi Macovei se află într-un service din Sectorul 4, iar anchetatorii așteaptă ca un medic legist să dea un verdict asupra numărului de zile de îngrijiri medicale. Nimeni nu a fost audiat, nici Monica Macovei, nici motociclistul, nici martorii.

Monica Macovei susține încă din ziua accidentului de acum două luni că nu a provocat accidentul, pentru că nu ar fi pătruns pe contrasens și că motociclistul i-ar fi lovit mașina. Cercetarea de la fața locului a stabilit însă că faptele ar fi fost cu totul altele.

Anchetatorii au stabilit că șoferul autoturismului - Monica Macovei este vinovat, pentru că avea viteză și l-a lovit pe motociclist, care circula regulamentar. Concluziile anchetatorilor se bazează pe locul de pe carosabil unde au fost identificate urmele de ulei de la baia de ulei a motorului, spart în timpul accidentului. Urmele de ulei, ca și cele de apă din vasul de expansiune se aflau doar pe sensul de mers al motociclistului, care venea dinspre Mangalia și se îndrepta către 2 Mai. Și nu pe sensul de mers pe care se afla mașina fostului ministru, așa cum a susținut aceasta. Anchetatorii ar fi stabilit că după „urmele de târâre”, autoturismul, cu roata spartă, a lovit parapetul metalic, situat tot pe contrasens, de unde a ajuns pe un spațiu verde. În sprijinul polițiștilor de la Serviciul Rutier din IPJ Constanța a fost adus și un expert autorizat, potrivit gandul.ro.

Ce spunea Monica Macovei chiar în ziua accidentului în care a fost lovit grav motociclistul

„Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație”, a transmis Monica Macovei, pe 8 octombrie, într-un mesaj postat pe Facebook la scurt timp după accident.