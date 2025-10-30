Întrebat de jurnaliștii Realitatea când a aflat de retragere, Moșteanu a anunțat că știa oficial din weekend, dar dă vina pe sincronizare după ce toată România a aflat informația ieri din presa ucraineană.

Și rezista de la Externe ne-a mințit când a zis că a negociat suplimentarea trupelor SUA. Oana Țoiu ar fi cerut mai mulți soldați la Washington, însă a fost informată de reducerea trupelor, însă a ținut totul pentru ea, fără să-i anunțe și pe români.

„Dacă urmăriți declarațiile Departamentului de Război din primăvară, au anunțat că-și vor reface, reduce, postura în Europa. Nenumărate apariții publice, din nou, ținând cont de provocările pe care America le are în vedere.

Toată lumea aștepta definirea posturii americane pentru următoarea perioadă, un document care urma să vină în septembrie-octombrie.

Toti aliații ne asteptam, dar decizia formală a fost luată de dânșii în weekend și de luni am fost informați în diverși pași cum se face în mod formal.

Între timp informațiile au ajuns trebuia sa fim bine sincronizați într-un mesaj comun ieri, miercuri, însă între timp au ajuns în presă și am comunicat ieri dimineață aceste informații.”

Pe de altă parte, Oana Țoiu spunea, în cadrul unui interviu dat după întrevederea cu Marco Rubio, că

Reporter: - În legătură cu prezența militarilor americani în România: Ce ați agreat împreună, ce și-a dorit partea americană, ce își dorește partea română?

Oana Țoiu: - Am agreat împreună că este foarte important ca această prezență să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci și pentru regiune, de fapt. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a unor potențiale intruziuni, are și de stabilitate în regiune a vecinilor noștri care nu sunt membri NATO.”

