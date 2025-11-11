În timp ce stațiunile montane se pregătesc de sezonul rece, pârtiile și zonele de agrement sunt verificate și modernizate, în așteptarea zăpezii care să deschidă oficial iarna turistică.

Prețurile de pe Valea Prahovei urcă vertiginos

Sinaia rămâne perla Văii Prahovei, dar și cea mai costisitoare alegere pentru vacanța de Anul Nou. Cel mai ieftin pachet într-o pensiune sau la un hotel de trei stele, care include mic dejun și cinele festive de Revelion și Anul Nou, depășește în medie 6.500 de lei pentru o cameră dublă standard, pentru patru nopți. Cei care vor mai mult confort și servicii complete pot opta pentru un hotel de patru stele, unde un sejur cu demipensiune, cină festivă, muzică live și acces la spa ajunge la peste 9.200 de lei pentru o cameră dublă superior, tot pentru patru nopți. La Predeal, tarifele sunt ceva mai accesibile: în medie, 5.000 de lei pentru o cameră dublă, trei nopți de cazare și demipensiune. În unitățile de patru stele, pachetele care includ și masă festivă de Revelion și acces la spa urcă la peste 7.000 de lei pentru același interval.

Poiana Brașov, paradisul turiștilor cu buget generos

Cei care aleg Poiana Brașov trebuie să fie pregătiți să scoată mai mult din buzunar. În această stațiune montană, un pachet de trei nopți la o unitate de cazare de trei stele, cu mic dejun inclus, costă în jur de 2.500 de lei pentru o cameră dublă standard. La polul opus, un sejur la un hotel de patru stele, cu demipensiune, cină festivă, muzică live, invitați speciali și tombolă cu premii, depășește 9.000 de lei pentru o cameră deluxe, tot pentru trei nopți.

Relaxare în stațiunile balneare – prețuri mai blânde, dar și oferte exclusiviste

Pentru cei care preferă liniștea și relaxarea, stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane oferă alternative interesante. La un hotel de două stele, un pachet de trei nopți cu mic dejun pornește de la aproximativ 900 de lei pentru o cameră dublă. În schimb, la o unitate de patru stele, cu mic dejun inclus, prețurile se ridică în medie la 3.300 de lei. Dacă pachetul include și masă festivă de Revelion, carnaval, muzică live și acces la spa, tariful poate ajunge la 6.000 de lei pentru o cameră dublă superior.

Revelionul la malul mării – de la 1.000 la 8.000 de lei

Pe litoral, turiștii pot găsi pachete începând cu 1.000 de lei pentru o cameră la un hotel de trei stele, fără servicii de masă, pentru trei nopți. Cei care caută rafinament pot plăti până la 8.000 de lei pentru un sejur la un hotel de patru stele, cu mic dejun, prânz, cină festivă pe 31 decembrie, open bar, artificii, muzică live și acces spa.

În Delta Dunării, ofertele sunt ceva mai accesibile: la Mahmudia, un apartament de trei stele fără servicii de masă costă aproximativ 1.418 lei pentru trei nopți, în timp ce o pensiune de patru stele din Sulina, cu mic dejun inclus, ajunge la peste 2.000 de lei pentru un apartament în același interval.

Brașovul, în fruntea investițiilor pentru sezonul de iarnă

Municipiul Brașov a devenit liderul investițiilor turistice de iarnă, odată cu inaugurarea celei mai moderne telecabine din România. Instalația, care leagă orașul de vârful Tâmpa, a fost complet modernizată pentru prima dată după 55 de ani. Lucrările, care au durat un an, au costat opt milioane de euro. Noua telecabină funcționează inclusiv după lăsarea serii, iar o călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Urcarea durează două minute și 20 de secunde.

Investiții majore și în alte zone montane

Noutăți apar și în alte domenii schiabile. Pe domeniul Transalpina-Voineasa se investesc 800.000 de euro în echipamente moderne: tunuri de zăpadă, snowmobile și o mașină de bătut zăpada evaluată la 500.000 de euro. Administratorii au anunțat și amenajarea unei zone de distracție de 600 de metri pătrați, cu o priveliște spectaculoasă asupra lacului Vidra. La Azuga, turiștii se vor bucura de două trasee noi pentru schiori și o bandă pentru începători, iar pârtia din Bușteni va beneficia, pentru prima dată, de un sistem complet de producere a zăpezii artificiale.

