Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, sustine ca ceea ce se intampla astazi la DNA este "un moment istoric" si, totodata, "o resetare a intregii scene politice din Romania, asemanatoare cu ce s-a intamplat in 1989", aceasta referindu-se la audierile maraton din cadrul institutiei specializate in combaterea coruptiei, acolo unde au ajuns joi fostii sefi SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, dar si Dan Tocaci, suspectati pentru trafic de influenta si spalare de bani.