Intrarea în Cluj-Napoca

Grupul de la Cluj este mai puternic ca niciodată. Si in politica, si in fotbal, dar mai ales in afaceri, potrivit unei analize Culisele Statului Paralel. După ce au condus mai multe instituții de forță din România (SRI, Ministerul de interne, SIE), au stat tot timpul în spatele președinților PSD, au pus mâna pe CFR Cluj, au făcut bani mulți, astfel încât să organizeze nunțile copiilor la vile de lux in Italia, acum vor sa-i “fure” afacerea imobiliara de la Cluj a Elenei Udrea. Mai mult, reprezinta si o forță importantă în interiorul PSD si îi suflă în ceafa actualului șef. Sorin Grindeanu este direct conectat cu principalul asociat in afaceri al patronului CFR dar si cu baronul de Neamț Ionel Arsene. Încrengături halucinante de firme care primesc licențe de exploatare pe banda de la ANRM dar si lucrări uriașe la Ministerul Transporturilor. Legăturile de afaceri ajung pana in SUA la Eric Trump, fiul lui Donald Trump si la o familie de evrei extrem de bogată