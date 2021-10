În aprilie 2020 avea loc cel mai mare studiu asupra unui medicament despre care se credea că ar putea trata infecţia cu coronavirus. Șase mii de pacienţi au luat parte la testarea medicamentului Tocilizumab, comercializat sub numele Actemra, un medicament folosit în mod curent pentru tratarea artritei. Rezultatele au fost uimitoare.



Tratamentul cu Tocilizumab a redus semnificativ procentul de pacienţi care au necesitat transferul la reanimare sau care au decedat, în raport cu cei care au primit un tratament standard, au anunţat reprezentanţii Assistance Publique - Hopitaux de Paris, făcând astfel public rezultatul studiului.



Medicamentul care se administrează intravenos este produs de compania farmaceutică elvețiană Roche, iar primii care i-au dovedit eficacitatea au fost chinezii.



Totuși, Tocilizumab, un adevărat colac de salvare în pandemie, a devenit inaccesibil din cauza prețului astronomic. Deși, evident vital, compania Roche nu a cedat apelului lansat de Medicine Sans Frontiere de a scădea costul. Practic, o singură doză se cumpără cu câteva sute de Euro. În ciuda faptului că ar fi putut salva enorm de multe vieți, spun specialiștii, în plină pandemie, în întreaga lume s-a declanșat o adevărată criză de Tocilizumab, producția fiind infimă raportată la numărul de infectări.

Criza medicamentelor pentru tratarea COVID a născut o piaţă neagră îngrozitoare. Dacă în 2014, în România medicamentul Tocilizumab se vindea cu aproape 750 de lei, azi se plătesc sute şi mii de euro pentru pastila potențial salvatoare. Sunt oameni care spun că pentru două flacoane de Tocilizumab au ajuns să plătească preţuri cuprinse între 3000 şi 5000 de euro. Între timp, în spitalele din România situaţia este dramatică, iar medicii au ajuns să trateze bolnavii cu antibiotice care n-au eficienţă demonstrată în combaterea virusului SARS COV 2.



Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Sănatate, chirurgul Lucian Duţă, consideră că România nu s-ar fi aflat în această situație dacă procedurile de achiziție a medicamentelor s-ar fi facut din timp. Lovită crunt de valul 4, cu aproape 20.000 de infectări zilnice și aproape 600 de decese, România a activat Mecanismul de Protecție Civilă prin care a cerut ajutor statelor Uniunii Europene pentru medicamentul Tocilizumab. Nu a fost găsit.



"Am solicitat Tocilizumab prin Mecanismul UE de protecție civilă, dar nu a existat. Am cerut Tocilizumab inclusiv prin mecanismul NATO, însă țări care ar fi vrut să ne ajute - SUA, Israel - au spus că nu dispun de stocuri suficiente. Dacă țări care au o problemă mai mică decât noi cu valul 4 nu îl au în stoc, înseamnă că a fost o problemă generală, nu a României", a explicat Raed Arafat.



După încercarea eșuată de a achiziționa Tocilizumab prin Mecanismul european și NATO de protecție civilă, autoritățile române au luat legătura direct cu firma producătoare, Roche, care a transmis Ministerului Sănătății că va livra României 5.670 de flacoane.



Tocilizumab este de 100 de ori mai scump față de alte medicamente folosite în combaterea infecției cu Covid-19. De altfel, potrivit Reuters, anul trecut medicamentul a devenit al cincilea cel mai bine vândut al companiei Roche. Vânzările s-au ridicat la peste 3 miliarde de dolari, dintre care aproape 600 de milioane de dolari au provenit din tratamentele folosite pentru COVID-19.