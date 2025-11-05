Înainte de a afla cu ce se limpezește zeama de varză, este util să înțelegem motivele pentru care aceasta devine tulbure. Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea sării iodate sau fine, care poate inhiba bacteria necesară fermentării naturale.

Sarea grunjoasă neiodată este obligatorie pentru o murătură reușită. De asemenea, varza de proastă calitate influențează aspectul și gustul moarei. Căpățânile moi, cu urme de mucegai, lovituri sau frunze groase afectează fermentația.

Ideal este să alegi varză fermă, sănătoasă, cu diametru mediu și frunze subțiri. Nu în ultimul rând, curățarea butoiului joacă un rol esențial. Un recipient nespălat și nedegresat poate duce la înmuierea verzei și la apariția florii.

Spălarea temeinică cu apă caldă, detergent și, dacă este necesar, bicarbonat pentru înlăturarea mirosului de plastic este absolut obligatorie înainte de folosire, pentru rezultate sigure și curate.

Dacă moarea s-a tulburat, există soluții practice. Atunci când saramura este prea slabă, trebuie ajustată cantitatea de sare. Proporția corectă este de 50 grame de sare grunjoasă la fiecare litru de apă.

După corectare, trebuie efectuată pritocirea – aerisirea saramurii prin introducerea unei țevi și suflarea aerului către fundul butoiului, pentru a dizolva sarea depusă. Acest proces se face o dată la trei zile, timp de două săptămâni. Pentru limpezirea moarei, ajută foarte mult adăugarea rădăcinii de hrean, cunoscută pentru proprietățile ei antimicrobiene.

La fel de utile sunt tulpinile de țelină, boabele de muștar, piperul, frunzele de dafin și mărarul uscat, relatează cumsa.ro.

Unele gospodine folosesc și aspirină, alternativă modernă ce ajută la menținerea limpidității saramurii.

Ce poți face dacă moarea capătă miros neplăcut

Dacă zeama începe să miroasă neplăcut, cea mai bună soluție este să o înlocuiești cu saramură proaspătă. Înainte de asta, varza trebuie verificată: dacă a rămas fermă, poate fi păstrată.

Temperaturile ridicate favorizează tulburarea moarei, de aceea butoiul trebuie păstrat într-un loc răcoros, de aproximativ 10°C, ferit de lumină directă.

Respectând aceste reguli simple, varza murată va rămâne crocantă, iar zeama ei limpede și gustoasă pe toată durata iernii, oferind preparatelor tradiționale un gust autentic și desăvârșit, potrivit sursei.