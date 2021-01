Cristian Onancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, AVERTIZEAZĂ: "Dacă începem haotic, haotic ne vom imuniza"

"Este absolut halucinanta atitudinea managerului. Este o strategie si trebuie respectata, e impusa de la Consiliul national. Nu ne putem juca cu astfel de lucruri. Daca o reglementam la fiecare zi nu mai e strategie. Vaccinul rezista la frigider 5 zile. E bine ca ne luam o marja de o zi sa fim siguri. E bine sa avem 5 ore nu 6, cum se mai zice. La noi la spital am avut o lista suplimentara de la alte spitale. Nu am irosit nicio doza. Cum a zis mangerul de la Gaiesti ca "cheama pe oricine de pe strada" mi se pare o atitudine aberanta cand in orasul ala sunt si alte cadre medicale, asistenti, infirmieri, personal delegat.

Strategia trebuie respectata pentru ca daca incepm haotic, haotic ne vom imuniza. Dozele de la Vicor Babes nu s-au pierdut ci s-au redistribuit. Vedeti ce se intampla in Europa. Vedeti ca vine valul 3 si efectele care ne vor astepta vor fi devastatoare. Depinde de numarul de doze si de centre. Sper ca in 2-3 saptamani sa terminam aceasta faza", a afirmat Oancea.