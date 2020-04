COVID-19. Avertisment OMS: Vom ajunge la UN MILION de infectări și 50.000 de decese în câteva zile

„Intrăm în a patra lună de la izbucnirea pandemiei de coronavirus și sunt foarte îngrijorat de răspândirea globală a infecției. Numărul crește rapid. În ultimele cinci saptamani am vazut cresterea exponentiala a numarului de noi cazuri, ajungand in aproape fiecare tara. Numarul de decese a crescut de peste doua ori in ultima saptamana. In zilele urmatoare vom ajunge la un milion de cazuri confirmate si la 50.000 de decese”, a declarat miercuri seară directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferință de presă.

El a vorbit despre consecințele crizei COVID-19 asupra celor săraci și vulnerabili.

„Am făcut un apel la guverne să ia măsuri sociale, pentru a se asigura că cei mai vulnerabili au apă și cele necesare traiului de fiecare zi”, a arătat Ghebreyesus.

„Rolul liderilor politici și religioși este foarte important in această perioada. Sunt vremuri in care avem nevoie de solidaritate. Trebuie să fim uniți pentru a lupta impotriva acestui virus necunoscut”, a mai spus șeful OMS.

STATISTICĂ GLOBALĂ INFECTĂRI, DECESE CORONAVIRUS. BILANȚ COVID-19, 1 APRILIE 2020

Ultimul bilanț de la încheierea zilei de miercuri, 1 aprilie, arăta că au fost confirmate 929.833 de persoane infectate cu COVID-19 la nivel global, dintr-o populație de peste 7,7 de miliarde de oameni, potrivit worldometers.info.

Doar miercuri, 1 aprilie, au fost confirmate peste 70.800 de cazuri în toată lumea, potrivit corona.help.

Dintre cei peste 900.000 de oameni infectați la nivel global, 46.520 muriseră, iar alți 194.019 se vindecaseră.

Cele mai multe cazuri confirmate cu COVID-19 erau miercuri în SUA, peste 211.180 de cazuri, aproape de doua ori mai multe decat in Italia - peste 110.000 de cazuri. Pe al treilea loc era Spania, cu peste 102.000 de cazuri confirmate, urmată de China, cu peste 82.000 de cazuri, Germania, cu peste 77.800, Franța, cu peste 56.900 de cazuri, Iran, peste 47.500 de cazuri, Marea Brianie, peste 29.800 de oameni infectați cu COVID-19.

Cele mai multe decese erau inregistrate în Italia - 13.155, la distanta fiind Spania, cu 9.131, SUA - 4.714, Franța - 4.032, China - 3.316, Iran - 3.036, Marea Britanie - 2.356.

Până miercuri, cei mai mulți oameni vindecati erau în China - peste 76.000, în Spania - peste 22.600, Germania - 18.700, Italia - peste 16.800.

În România, bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns miercuri la 2.460, dintre care 252 de oameni au fost declarați vindecați, iar 92 au murit.